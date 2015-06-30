Meditasyon depresyona iyi gelmiyor mu?

Meditasyonun stresi hafifleterek beyne iyi geldiği, kişinin ruh halini iyileştirdiği iddiaları bilim çevrelerinde tartışmaya açıldı. Psikolog Dr. Paula Watkins, meditasyonun depresyon ve anksiyeteyi tetiklediği iddiasında bulunurken, Dr. Vicdan Yücel bilinçaltına itilmiş bazı şeyleri canlandırdığı görüşünde, Prof. Arif Verimli ise bu iddialara katılmıyor.

Dr. Watkins, 'Meditasyonun stresi hafiflettiği için beyne iyi geldiğine inanılır. Ancak bazı durumlarda meditasyonun kişilerin ruh hallerini daha da kötüleştirebileceğini' ileri sürerken, Dr. Yücel, ' meditasyonun stres, anksiyete yaratan durumlarla ilgili ötelenmiş, bilinçaltına itilmiş bazı şeylerin yeniden canlanması sürecini hızlandırabileceğini' uyarısında bulundu. Prof. Verimli ise, 'Meditasyonun depresyon ve anksiyeteye sebep olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığını' belirtti.

Habertürk'ten Derya Öztürk'ün haberine göre, Stresi hafiflettiğine inanılan meditasyonun kişinin ruh halini kötüleştirdiği iddia edildi. Dr. Vicdan Yücel de bilinçaltına itilmiş bazı şeyleri canlandırdığı görüşünde. Prof. Verimli ise bu iddiaya katılmıyor

Meditasyonun stresi hafiflettiği için beyne iyi geldiğine inanılır. Ancak bazı durumlarda meditasyonun kişilerin ruh hallerini daha da kötüleştirebileceği ileri sürüldü. Amerikalı klinik psikolog Dr. Paula Watkins bu görüşte. Watkins, meditasyon yapmanın kişilerde depresyon ve aksiyeteyi tetikleyebileceğini belirterek, “Meditasyon sırasında zihinlerinin çok derinlerine gidebilir, depresyon ve aksiyete içine düşebilirler” diyor. Meditasyonun kişileri günlük kaygılarından koparan etkili bir yöntem olduğunu da kabul eden Dr. Watkins, “Meditasyon son dönemde çok yaygın hale geldi. Ancak travma yaşamış insanların bastırılmış duygularını harekete geçirebilir ve kişinin yeniden depresyona girmesine yol açabilir” uyarısını da yapıyor. “Psikolojik kamplarda” uzun yllar çalıştıktan sonra deneyimlerini bir makalede toplayan Dr. Watkins, şunları söyledi:

“Yoğun meditasyonun, gerilemeye yol açtığı marjinal bir durum değil. 10 gün boyunca 10’ar saat meditasyon yaparsanız, geriye attığının her türlü duygunun ve travmanın ortaya çıkması doğaldır. Özellikle şizofreni psikoz yaşayanların çok dikkatli olması lazım. Çünkü meditasyon, halisünasyonlar ve sanrıların artmasına neden olabilir.”

‘Sağlıklı insanda görülmez’

Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli, Watkins ile aynı görüşte değil. Meditasyonun depresyon ve anksiyeteye sebep olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığını söyleyen Verimli, meditasyonun anksiyete ve endişenin yönetimi için kullanılan bir teknik olduğunu belirtiyor. Sağlıklı bir bireyde böyle bir şeyin görülme ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını savunan Prof. Dr. Verimli, “Fakat gizli, sinsi başlayan psikotik diyebileceğimiz bir rahatsızlığa sahip kişi meditasyon yapmadan önce bunu bilemeyeceği için durumunu ağırlaştırabilir. Örneğin, hastalığı sinsi başlamış şizofren bir kişiyi ele alalım. Kendisine göre gerçek dışı iddiaları var ama sır vermiyor. Meditasyona başladığında durumunda abartılı ve anlamsız bir alevlenme gözükebilir. Ama meditasyonun depresyon ve anksiyeteye sebep olduğuna dair hiçbir şey söyleyemeyiz” diyor.