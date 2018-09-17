Medipol'den Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi eğitimi

İSTANBUL, (DHA)-KANSERDEN uyku bozuklukları ve şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisine katkı sunan müzik terapi uygulaması, İstanbul Medipol Üniversitesi\'nde verilen sertifika programı ile akademik anlamda gelişiyor. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapisti Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi uzman isimlerin eğitim verdiği programa katılanlar bu alanda istihdam edilmeye başlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, geçmişten günümüze farklı hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapisi için Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları düzenliyor. Ağustos ayında ilki düzenlenen “Müzik Terapi Sertifika Programı”na doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapist Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi alanında uzman isimlerin eğitim verdiği sertifika programına katılanlar şimdiden bu alanda istihdam edilmeye başlandı. 205 saat süren eğitimde teorik eğitimin yanı sıra simülasyonlar ile terapist-danışan ilişkisi hakkında pratik gözlem elde eden katılımcılar, atölye ve çeşitli ses aktiviteleriyle de müzik terapinin inceliklerine hâkim oldu. Ülkemizde yeni olduğu kadar çabuk gelişen ve istihdam vaat eden müzik terapi sertifika programının ikincisi için kayıtlar başladı.

OSMANLI VE SELÇUKLU DÖNEMİ\'NDE DE KULLANILIYORDU

Geçmişte Antik Dönem Uygarlıkları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri\'nde hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapi yöntemi güncellenen yaklaşımlarla bugün Avrupa başta olmak üzere dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Tüm yaş gruplarında oluşabilecek psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıkların iyileştirilmesinde tercih edilen müzik terapi yönteminin akademik anlamda öncülüğünü üstlendiklerine işaret eden İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, Türk müziğinin kullanımı ile müzik terapi uygulamalarına yeni bir soluk getirilebileceğini söyledi. Özbek, “Müzik terapi, kanserden şizofreniye kadar birçok hastalığın bilinen tedavilerine yardımcı oluyor. Müzik terapinin hastalıkların iyileşmesine olumlu katkıları olduğu yönünde bilimsel sonuçlar var” dedi.

MÜZİK TERAPİ UYKU BOZUKLUKLARI İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi Müzik Terapi Sertifika Programı eğitimcilerinden Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya’da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zekâ geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar veren müzikle terapi çalışması verileri uluslararası bir sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı. Prof. Öztürk, yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları olan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi.

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