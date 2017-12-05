Medipol Sağlık Grubu halk oylamasıyla 'Altın Marka' ödülünü aldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen \'1’inci Türkiye Altın Marka\' ödülü sahiplerini buldu. \'Medipol Sağlık Grubu\' sağlık alanında halk oylamasıyla birinci oldu.

Türkiye\'nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda alanında başarılı iş insanları ve markaları dün akşam düzenlenen \'İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi\'nde bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleşen \'1’inci Türkiye Altın Marka Ödül\' töreninde sağlık alanında birinci gerçekleştirilen halk oylaması sonucu Medipol Sağlık Grubu oldu. Halk oylamasında toplam verilen 1 milyon 936 bin 896 oy sonucunda, 21 dalda ödül ve onur ödülleri dağıtıldı. Sunuculuğu Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in üstlendiği gecede sanatçılar da sahne aldı.

\"92 ÜLKEDEN 25 BİN HASTAYA HİZMET VERİYORUZ\"

Törende Medipol Sağlık Grubu adına ödül, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı’na takdim edildi. Medipol Sağlık Grubu\'nun uzman hekim kadrosu, tıbbi cihazlar ve eğitimli sağlık personelleriyle alanında öncü olduğunu belirten Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, \"Medipol ailesi olarak hizmetlerimizin sonucu aldığımız ödüller tüm çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltirken bizlere de gurur veriyor. Ben bu ödülü tüm Medipol Ailesi üyeleri adına alıyorum. Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 92 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz. Çoğunluğu sağlık branşlarında 20 binin üzerinde öğrenciye sahibiz. Güçlü bir kuruluş olan Medipol, hem sağlık hem de eğitim alanında Türkiye’ye ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.

(FOTOĞRAF)