MEDICANA, sağlıktan sonra eğitimde de iddialı

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA Eğitim Grubu, MBA Okulları ile “fark yaratmak için” çıktığı yolculuğun ilk gününde öğrencileriyle buluştu. Medicana, eğitim alanında yenilikçi bir yapı oluşturmanın hedefiyle anaokulu ile başlayıp üniversite bitimine kadar devam edecek bir eğitim organizasyonu oluşturarak Türkiye’nin geneline hizmet vermeye başlıyor. Türkiye’de özel hastaneciliğin öncülerinden olan Medicana, sağlıktan sonra eğitim alanında da iddialı.

Sağlık alanında çeyrek asrı aşkın bir deneyime ve hizmet sunmak konusunda çok ciddi bir birikime sahip olan Medicana, sektöre, MBA Okulları ile giriş yaptı.

Birbirinden farklı alanlar da olsa sağlıktan sonra eğitim alanında da varlık göstererek hizmet ağını genişleteceği duyurulan Medicana Eğitim Grubu’nun ilk kampüsleri, İstanbul ve Ankara’da açılıyor. Medicana\'nın eğitim sektörüne girişiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Başarılı, ülkemize ve dünyaya hayırlı olacak çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen MBA Okulları, ailelerin özellikle tercih edeceği bir okul olmak için kurguladığı, kendine özel sistemi ile sektörde başlangıcını yapıyor.

\'Sağlık ve eğitim\' gibi toplumsal yaşamın, en temel ve öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan bu iki yaşamsal alanda da Medicana markasıyla topluma hizmet etmek gayreti ile harekete geçen grup eğitimde Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak dünyada da okullar açmayı hedefliyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim ve öğretim verecek MBA Okulları’nın yanı sıra üniversite düzeyinde de eğitim için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Grubu çatısı altında Türkiye’nin eğitim vizyonuna büyük katkı sağlamayı hedefleyen ve uzun yıllardır hayal ettiği projeyi MBA Okulları ile gerçeğe dönüştüren Medicana Grup eğitimin farklı alanlarında da yatırımlarına devam edecek.

\"BİLİM, TEKNOLOJİ VE SAYISAL AĞIRLIKLI ALANLARDA EĞİTİMİ HEDEFLİYORUZ\"

MBA Okulları; bilim, teknoloji ve sayısal alanlarda ağırlıklı eğitim vermeyi hedefleyen bir eğitim kurumu ve aynı zamanda bilimin yanı sıra güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlarda öğretim sunuyor.

Ulusal ve uluslararası eğitim uygulamalarında çok başarılı, dünya özelinde kalite standartlarını yakalamış, çağdaş yenilikleri çok yakından takip eden ve birçok eğitimsel yeniliğe öncülük eden, gelecek nesillerle birlikte mükemmel bir dünya yaratmak için, kendini ve toplumu sürekli geliştiren, “mutlu” ve “özgür” insanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Her çocuğun bireysel farklılıklarına, yetenek, ilgi ve becerilerini dikkate alarak onları geleceğe başarılı bir şekilde hazırlamayı ilke edinerek; tüm öğrencilerine ve velilerine kalitesi yüksek, çok yönlü ve zengin bir eğitim hizmeti sunuyor.

Yetiştireceğimiz nesillerin; sevgi, saygı, güven, başarma azmi, geleceği şekillendirme sorumluluğuna ve Medicana Bilimler Akademisi ruhuna sahip olmasına olanak tanıyacak bir eğitim sistemi kurguluyor.

\"MBA OKULLARI’NIN VE EĞİTİM İÇERİĞİNİN FARKLILIKLARI\"

MBA Okulları, eğitimde kalite yönetimi sistemine sahip, uluslararası akreditasyonların üyesi, yüksek kalitede ve ihtiyaca uygun yabancı dillerin eğitimini veren, dünya standartlarında eğitimi güncel olarak izler ve uygular.

Eğitimde, güçlü ve özgün bir akademik müfredat sunar.

Öğrencilerine, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik becerileri kazandırarak çok yönlü ve çoklu zeka önceliğiyle eğitim verir. Öğretim sürecinde uluslararası eğitim sistemlerinden faydalanarak, farklı öğrenme modellerini uygular. Üstün zekalı öğrenciler için sunacağı eğitimin içinde özel uygulama ve takip programlarına yer verir.

Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda da öncü çalışmaları uygular.

Verilen eğitimin çıktılarının ölçümlenmesi için özgün ve güçlü bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygular. Sistem, rehberlik ve mentörlük sisteminin yanı sıra veli-öğretmen ve yöneticilerin de dahil olacağı Medicana Akademi adını verdiği yapıyla da destekler.

Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerine, birden fazla diplomaya sahip olma fırsatı sağlar.

MBA Okulları, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle sunacağı hizmetle; öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasına öncelik verir. Sözel, sayısal, bilimsel, bilgi ve haberleşme teknolojisi, finansal, kültürel okur yazarlık başta olmak üzere öğrencilere farklı beceriler kazandırır. Öğrencilerinin; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerileriyle donatır. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerinin; meraklı, sorumluluk alabilen, kararlı, kolay uyum sağlayabilen, toplumsal ve kültürel farkındalığı yüksek, liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çalışır.\"

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