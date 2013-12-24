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Ekonomi

Medical Park'ın çoğunluk hissesi satıldı

Medical Park'ta yüzde 40 payı olan ABD'li Carlyle Group, payının tamamını Turkven'e satarak ortaklıktan çekildi

24 Aralık 2013 17:34

Türkiye'nin en büyük hastane zinciri olan Medical Park'ın çoğunluk hissesi, yaklaşık üç aydır süren görüşmeler sonrası girişim sermayesi şirketi Turkven'e satıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Medical Park'ta yüzde 40 payı olan ABD'li Carlyle Group, payının tamamını Turkven'e satıp ortaklıktan çekilirken, diğer ortaklar Muharrem Usta ve Sancak Grubu da hisselerinin bir bölümünü Turkven'e devretti. Turkven böylece hastane zincirinin en büyük ortağı oldu.

 

İlk Satış 2006'da olmuştu

 

Medical Park zincirinin kurucusu olan ve halihazırda hastanenin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Muharrem Usta, 2006 yılında ilk olarak yüzde 30 hisseyi Sancak Ailesi'ne satmıştı. Bu ortaklığın ardından çok hızlı bir büyüme trendine giren grup 3 yıl içinde 13 hastane ve 2 bin yatağa ulaştı. 2009 yılı sonunda da zincirin yüzde 40 hissesi ABD'nin en büyük üçüncü yatırım fonu olan Carlyle Group'a satıldı.

1995'ten beri Türkiye'de hastanecilik alanında faaliyet gösteren Medical Park Hastaneler Grubu’nun 15 hastane, 2 hastane kompleksi ve 1 tıp merkezi ile toplam 18 hizmet merkezi bulunuyor. Grubun 9 bini aşkın çalışanı bulunuyor.

 

Turkven'im 17 şirkette yatırımı var

 

2000 yılında kurulan özel sermaye fonu Turkven'in 17 şirkette yatırımı bulunuyor. Şirket en son Kinetix markası ile bilinen ziylan'a yaptığı yatırım ile gündeme gelmişti. Turkven'in yatırım yaptığı şirketler arasında, Doğtaş, Koton, Domino’s Pizza, Mavi, UNO, Intercity ve Pronet var. Turkven Genel Müdürü ise Seymur Tarı. Abu Dhabi Yatırım Ajansı, Singapur Devlet Yatırım Fonu ve varlıkları 1 trilyon doları bulan çok sayıda kurumsal yatırımcı Turkven’in son yıllarındaki yatırımlarında yer aldı.

Turkven’in bugüne kadar yatırım yaptığı bazı şirketler şöyle:

Ziylan
Doğtaş-Kelebek
Koton
Golf
Doğa Koleji
Anadolu Hastaneleri
Domino's Pizza
Mavi Jeans
Tekin Acar
Migros
NGM
Provus TR
Digitürk
Provus RO (2011'de çıktı)
Roma Plastik (2010'da çıktı)
Pronet (2012'de çıktı)
Trendtech (2001'de çıktı)
Intercity (2008'de çıktı)
UNO (2006'da çıktı)

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