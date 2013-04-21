Medical Park, İngiliz Pamplona'ya satıldı

İş insanı Muharrem Usta tarafından kurulan ve Türkiye'nin en büyük hastane zinciri olan ABD ortaklı Medical Park hastanesi, Cüneyt Zapsu'nun temsil ettiği ABD'li Texas Pasific Gruop'a (TPG) satılması beklenirken İngiliz Pamplona ile el sıkıştı.

Uzun süredir Cüneyt Zapsu’nun temsil ettiği ABD’li “TPG” ile masada olan Medical Park’ın ortakları son anda yeni talip İngiliz fonla el sıkıştı. Çoğunluk hisse artık Pamplona’nın oldu

1995’ten beri Türkiye’de hastanecilik alanında faaliyet gösteren Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye’nin en büyük hastane zinciri. Muharrem Usta tarafından kurulan şirkete 2009 Aralık’ta ABD’li Carlyle Grubu ortak oldu.

Şu anda 18 hastane ve 3 bin yatak kapasitesine ulaşan Medical Park’ın gelecek beş yılda 10 yeni hastane projesi bulunuyor. Bu yeni yatırımlarla birlikte yatak kapasitesi ikiye katlanacak olan Medical Park, böylece gelişmiş ülkelerdeki en büyük hastane operasyonu haline gelecek.

Neden Pamplona?

Medical Park hisselerinin satışı için yapılan görüşmeler geçen yazdan beri devam ediyordu. Ortakların hisselerinin satışıyla ilgili farklı fonların adı gündeme gelse de en sık telaffuz edilen grup TPG oldu. TPG ile süreç devam ederken talipliler arasına kısa bir süre önce Pamplona katıldı. Milliyet'ten Eylem Türk'ün özel haberine göre, taraflar iki ay gibi sürede anlaşma sağladı.

Kulislerde ortaklık için İngiliz Pamplona’nın tercih edilmesindeki nedenlerin ise, hızlı hareket ve karar alma kabiliyeti, yapısal uygunluk ve fiyat avantajı olduğu konuşuluyor.

Memorial’a da talipti

Medical Park, Pamplona’nın Türkiye’deki ilk yatırımı olacak. Türkiye’ye ve sağlık sektörüne hiç de yabancı olmayan fonun adı, 2008 yılında Memorial’ın taliplileri arasında geçmişti.

Kulislerde fon yöneticilerinin dikkatini diğer fonlarda da olduğu gibi Türk ekonomisindeki büyüme potansiyeli, zenginleşen nüfus, kaliteli sağlık talebindeki artışın çektiği konuşuluyor.

Birisi Londra diğeri de New York’ta olmak üzere iki ofisi bulunan Pamplona’nın Türkiye’deki önümüzdeki dönemde farklı yatırımlara da imza atabileceği belirtiliyor.

Calyle yatırımlarına devam edecek

2008’de TVK Gemicilik’e ortak olan Carlyle, 2009 Aralık’ta Medical Park’ın yüzde 40’ını satın aldı. Bahçeşehir Kolejleri’ne yüzde 48 ortak olarak 3’üncü yatırıma imza atan Carlyle, Türkiye’deki en son yatırımını da çorap üreticisi ve perakendecisi Penti’nin yüzde 30’unu alarak yapmıştı. Can Deldağ yönetimindeki Carlyle’ın Medical Park’ın ardından Türkiye’deki yatırımlarına ara vermeden devam edeceği söyleniyor.

Fonun arkasında ‘Rus patron’ var

* İngiliz fon Pamplona’nın en büyük ortakları arasında Rus iş insanı Mikhail Fridman var.

* Rusya’nın en büyük finans grubunu da içinde bulunduran Alfa’nın patronu olan Mikhail Fridman, Türkiye’de Turkcell’in ortağı. Hisselerinin payı yüzde 13.22’ye işaret ediyor.

* 16.5 milyar dolarlık servetiyle ABD’li Forbes dergisinin dünyanın en zenginler listesinin global liginde 41’inci sırada yer alan Fridman, Rusya’nın en zengin ikinci iş insanı.

* 48 yaşındaki Rus patron finans, telekom, perakende ve altyapı tarafında işleri bulunan Alfa’yı 1989 yılında kurdu ve 29 ülkede 70 milyar dolarlık operasyonları yürüten bir dev haline getirdi.

6 milyar dolarlık fonu yönetiyor

* İngiltere merkezli yatırım grubu Pamplona Capital Management, uluslararası şirketler ve iş insanlarının sağladığı fonla pek çok farklı alanda yatırım yapıyor.

* Londra’nın yanı sıra ABD’nin New York kentinde ofisi bulunan fonun 6 milyar dolarlık bir fon havuzu bulunuyor.

* Bugüne kadar başta İngiltere ve Almanya olmak üzere İspanya, çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Belçika’da farklı alanlardaki şirketlere ortak olarak giren Pamplona Capital Management’in fon kolunun Avrupa dışındaki ilk operasyonu Singapur’daki enerji şirketi Global Tender Barges’a yatırım olmuş.

* Türkiye’deki sağlık yatırımı ise Avrupa dışındaki ikinci operasyon olacak.

* Grubun yatırım yaptığı sektörler arasında enerji, tekstil, otomotiv, seramik, perakende ve lojistik alanları öne çıkıyor.