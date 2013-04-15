'Mediator' Fransa'da bin 800 kişinin ölümüne mi yol açtı?

Fransa'da 2010 yılında satışına yasak getirilen, diyabet hastaları ve zayıflamak isteyenlere tavsiye edilen "Mediator" isimli ilacın yaklaşık bin 800 kişinin ölümüne yol açtığı ileri sürüldü. Mediator'un kullanımıyla ilgili davaya bakan savcılık, söz konusu ilacın kısa dönemde 220 ile 300, uzun dönemde ise bin 300 ile bin 800 arasında kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini iddia etti.

Fransız tıp çevreleri ve ilaç güvenliği uzmanları geçen yıl bu ilacı kullandığı için yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunurken, ilaçtan dolayı mahkemeye başvuranların sayısının yaklaşık 3 bin 300 kişi olduğu belirtildi.

Ülkede söz konusu ilaç, yaklaşık 20 yıl satıldıktan sonra 2010 yılında piyasadan çekilmişti.

Sorgu hakiminin, uzun süredir üzerinde çalıştığı soruşturmayı yaz aylarında tamamlayıp, sonbahar aylarında ise dava açması bekleniyor.

Vücuttaki lipit adı verilen yağ hücrelerini düşürdüğü için diyabet tedavisinde kullanılan ve daha sonra da iştah kesici etkisi nedeniyle obezlerin zayıflamasında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan ilacın kalp kapakçığında kalınlaşmaya ve hipertansiyona neden olduğu belirlenince yasaklanmıştı.

Fransa'da yasaklanmadan önce ilacı kullananların sayısının 300 bin civarında olduğu düşünülüyor.