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Bilim / Teknoloji

MediaMarkt'tan öğrencilere karne indirimi

İSTANBUL, (DHA)- MediaMarkt, 7-10 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak karne dönemi kampanyasıyla, teknolojik karne hediyeleri almayı düşünenlere yüzde 50’ye varan indirimler sunacak

06 Haziran 2018 19:51

İSTANBUL, (DHA)- MediaMarkt, 7-10 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak karne dönemi kampanyasıyla, teknolojik karne hediyeleri almayı düşünenlere yüzde 50’ye varan indirimler sunacak.

Mağazalarda bulunan deneyim alanları sayesinde öğrenciler teknoloji ürünlerini yakından tanıma fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise gaming ürünlerini inceleyebiliyor. 50 bine varan teknoloji ürünü ve 5 binden fazla aksesuar çeşidini tüketiclerle buluşturan MediaMarkt, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, oyun aksesuarlarından akıllı saatlere kadar birçok üründe avantajlı alışveriş fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında dizüstü bilgisayarlarda yüzde 20’ye, tabletlerde yüzde 40’a, Hoverboard’larda yüzde 20’ye, oyunlarda yüzde 50’ye varan indirimler öğrencileri bekliyor.

Özellikle eğitim için kullanılabilecek tablet ve bilgisayar modelleri her bütçeye uygun seçenekler içeriyor. Karne hediyeleri için açıklanan kampanya fırsatlarını ve özel avantajları görmek isteyen öğrenciler firmanın internet sitesinden ürünleri özellikleriyle birlikte inceleyebiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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