Media Markt Çorlu ve Bodrum'da iki yeni mağaza açtı

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye genelindeki mağaza açılışlarını sürdüren MediaMarkt Çorlu ve Bodrum illerinde ilk kez açtığı yeni mağazasıyla tüketicileriyle buluştu.

Aynı gün içinde yaptığı iki açılışla mağaza sayısını 62\'ye çıkaran firmanın Çorlu mağazasında bin 760 metre kare satış alanı ve 20 personeli bulunuyor. Bodrum mağazasında bin 142 metre karelik satış alanına sahip olan firma burada ise 17 personeli istihdam ediyor.

Tüketicilerin son teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulduğu MediaMarkt’lardaki GameZone alanlarında oyun severler gaming ürünleriyle bir araya geldi. Yeni açılan ayrıca mağazalarda akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün açılışa özel indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuldu.

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