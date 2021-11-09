MediaMarkt'a siber saldırı yapıldı; 240 milyon dolar istendiği iddia edildi

Elektronik perakende devi MediaMarkt, dün sabah saatlerinde devasa bir siber saldırıya maruz kaldı. Siber saldırıyı gerçekleştirenlerin 240 milyon dolarlık fidye istediği söyleniyor. MediaMarkt tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulandı ve şirketin sorunu çözmek için hızla çalıştığı belirtildi.

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre Elektronik perakende devi MediaMarkt, dün sabah saatlerinde devasa bir siber saldırıya maruz kaldı. İddialara göre 3.100 sunucu zarar gördü, sistemler çökertildi ve fiziksel mağazaların düzgün çalışmaları engellendi. Siber saldırıyı gerçekleştirenlerin ise 240 milyon dolarlık fidye istediği söyleniyor.

Mağazalarda kredi kartıyla ödeme yapılamadı

Aktarılan bilgilere göre MediaMarkt, dün sabah "Hive" isimli fidye yazılımının saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda MediaMarkt’ın bilişim sistemleri kapatıldı, Almanya ve Hollanda’da depolama işlemlerine zarar verildi. MediaMarkt’ın fiziksel mağazaları da saldırıdan etkilendi.

Saldırıyla birlikte mağazalardaki kasalardan kredi kartıyla ödeme yapılamadı, fiş veya makbuz kesilemedi. Bununla birlikte sistemlerin çökmesi nedeniyle mağazalarda önceki alışverişlerin verilerine de erişilemedi. İddialara göre saldırıdan toplamda 3.100 sunucu etkilendi.

MediaMarkt tarafından resmi bir açıklama da paylaşıldı. Yapılan açıklamada saldırı doğrulandı ve şirketin sorunu çözmek için hızla çalıştığı belirtildi.

Şirketin maruz kaldığı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların 240 milyon dolar fidye istedikleri iddia edildi.