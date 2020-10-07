Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan Edizer adım adım GATA başhekim yardımcılığına nasıl geldi?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan doktor Ali Edizer'in eski adıyla GATA olarak bilinen Gülhane Eğitim ve Araştırması Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevine nasıl geldiğini adım adım yazdı.

"Sağlık Bakanlığı'na gelmesi eski bakan Recep Akdağ döneminde"

Edizer'in 1999-2000 yıllarında Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, aynı zamanda Menzil şeyhinin de vekili olduğunu belirten Öztürk, "Ali Edizer'in Sağlık Bakanlığı'na gelmesi Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanı olduğu 2009 yılında gerçekleşti. Getirilen yer Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'ydı. Genel Müdür İsmail Demirtaş da bakanlıkta “Sıkı Menzilci” olarak tanınıyordu. Demirtaş, Bakan Akdağ tarafından Bakanlık kontenjanından Tütün Üst Kurulu üyesi yapıldı. Üyelik süresi bitince aynı kişi müsteşar yardımcısı olarak bakanlığa döndü." ifadesini kullandı.

Öztürk "Menzil her yerde" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Akdağ bakanlıktan alınınca, Menzil şeyhinin damadı Hasan Çağıl, (Babası Dr. Ahmet Çağıl da aynı zamanda şeyhin özel doktoruydu) Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ali Edizer'i de hemen yanına aldı. Hasan Çağıl görevinden ayrılınca, Ali Edizer'i bu kez Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun sahiplendi ve müsteşarın danışmanı yapıldı.

Recep Akdağ, belli bir aradan sonra yeniden Sağlık Bakanlığı'na gelince, Dr. Ali Edizer'i özel kalem müdürü yaptı. Edizer, Menzilcilerin atamalarında bürokrasi üzerinde daha da etkili hale geldi. Sağlıkta değişim ve dönüşüm devam ediyordu. Şeyhin damadı Hasan Çağıl, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı yapıldı. Çağıl, bir zamanlar Menzil şeyhinin Kayseri temsilciliğini yapan Ali Edizer'in 2012 yılında yine Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği'ne genel sekreter olarak atanmasına ilişkin sözleşme imzalattı.

Bu atamada Menzilci olduğu bilinen, Menzil şeyhleri tarafından da mensupları olduğu gizlenmeyen bakanlardan Taner Yıldız da etkili oluyor. Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcılığı döneminde Menzil sorumlusu olan Edizer, bu kez daha büyük bir güçle geliyordu. Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan son anda “çizik” yedi. Ama, şeyhin damadı Hasan Çağıl, bunun üzerine Edizer'i danışman olarak yanına aldı. Hemen belirtelim, burada aldığı maaş, normal görevindekinden neredeyse üç kat fazlaydı.

2012 yılının Ekim ayından 2016 yılının Ekim ayına kadar Ankara Onkoloji Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevinde bulunan Ali Edizer, Menzil şeyhine yakınlığını göstermek için her yolu kullanıyordu. Edizer, Twitter'da kullandığı fotoğrafta bir gence sarılmış görünüyor. Onun kim olduğunu araştırdım. Sarıldığı kişi Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi Destek Kalite Müdürü Cemalettin Aykaç'tı. Aykaç'ın önemli bir özelliği vardı.

Cemalettin Aykaç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Bakan Recep Akdağ tarafından eski adı GATA olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Buraya yapılan ilk atamalardan birisi Cemalettin Aykaç'ın İdari ve Mali İşleri müdürlüğüne getirilmesiydi. Edizer'in, Twitter de sarıldığı ve arka plan fotoğrafındaki Cemalettin Aykaç, Menzil şeyhinin torunuyla evliydi.

Cemalettin Aykaç GATA'ya hastane müdürü olarak atandığı dönemde Ali Edizer de Kamu Hastaneleri Kurumu 1. Bölge İdari Hizmetler Başkanlığı görevinde bulundu. İşte o günlerde eşini mamografi çektirmek için GATA'ya götürdü. Ancak, o bölümde o gün kadın doktor olmadığını öğrenince görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında ayaklarından engelli olan Prof. Dr. Kemal Niyazi Arda'ya saldırdı. Başhekim Mehmet Ali Gülçiçek, olayı bir tutanağa bağlayıp Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'na intikal ettirdi. Soruşturma sonucu Edizer'e disiplin cezası verildi. Ayrıca yargılanması yönünde müfettiş rapor düzenledi. İlginçtir, dün de Ankara'da bu davanın duruşması yapıldı.

Çok geçmeden, Ali Edizer, kavga edip disiplin cezası aldığı hastaneye başhekim yardımcısı olarak atandı. O dönem müsteşarlık görevinde Eyüp Gümüş bulunuyordu. Menzilcilerin gücü de bakanlıkta henüz kırılmamıştı. Edizer de, Recep Akdağ'a yakın çalıştığını her fırsatta söylüyordu.

Ne olmuştu?

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, Ali Edizer'in görevine son verildiğini açıkladı. Ali Edizer ise kararı, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" sözleriyle değerlendirdi.

TIKLAYIN | Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı

TIKLAYIN | GATA başhekim yardımcısının sözleri sosyal medyada gündem oldu: Boşanmak yerine ikinci eşi alın