Medar raporu: En çok içerik kaldırma yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerine

Medya Araştırmaları Derneği’nin raporuna göre bir yılda en az 1197 haber hakkında içerik kaldırma kararı verildi. Cumhuriyet, BirGün ve Oda TV hakkında en çok içerik kaldırma kararı verilen kurumlar olurken en çok içerik kaldırma kararı yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerine geldi.

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR), “Sosyal Medya Yasası’nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması Genişletilmiş Tarama Raporu”nu yayınlandı.

Ekim 2020’de yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un güncellenmiş hâlinin basın özgürlüğü üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan araştırma kapsamında medya kuruluşlarına gelen içerik kaldırma kararları derlendi, tasnif edildi ve politika önerileri sunuldu.

Çoğu yolsuzluk ve usulsüzlük konulu

Bianet'in aktardığına göre içerik kaldırma kararlarının 675’i yolsuzluk ve usulsüzlük, 466’sı ise “görevin kötüye kullanılması” konusunda verildi.

Çoğunlukla iş insanlarının, şirketlerin ve bürokratların kaldırma talebinde bulunduğu saptandı. Haberlerin kaldırılma gerekçelerine bakıldığında ise, 1080 haberin kişilik haklarını ihlal ettiği sebebiyle kaldırma kararıyla karşılaştığı saptandı.

En çok Cumhuriyet, BirGün ve Oda TV’ye

36 medya kuruluşunun takip edildiği araştırmada en çok kaldırma kararının 144 içerik ile Cumhuriyet Gazetesi’ne geldiği tespit edilirken, onu 129 içerik ile BirGün Gazetesi’nin ve 98 içerik ile Oda TV’nin takip ettiği gözlemlendi.

Sosyal medya yasası yeniden yapılandırılmalı

Raporda politika önerileri de sunuldu, yapılan değişikliklerin temel hak ve özgürlükleri korumak yerine basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurduğu ortaya konuldu:

"Yasa yapım sürecine ilgili organların ve kamuoyunun dahil edilmeli,

Bağımsız denetleme organları oluşturulmalı,

Yasanın etkileri tespit edilip yeni düzenlemelerde bu etkiler göz önünde tutulmalı,

Yasa, toplumun tüm bileşenlerinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır."

BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"'İçerik kaldırma' demek bu yolsuzlukların usulsüzlüklerin yapılmadığı anlamına gelmiyor"

"BirGün iyi gazetecilik yapıyor, iktidarın bütün yolsuz kirli ilişki ağını ortaya çıkarıyor; ihalelerin üzerine gidiyor, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortaya çıkarıyor. İktidarın iş adamından, bürokratına; bakanından vekiline kadar hepsi en ufak yerel mahkemeden de olsa içerik kaldırma kararı aldırabiliyor. Fakat 'içerik kaldırma' demek bu yolsuzlukların usulsüzlüklerin yapılmadığı anlamına gelmiyor. Yaptığınız çalışma daha sık görmek istediğimiz türde güzel bir araştırma. İyi bir alanı, boşluğu dolduruyor, oraya tekabül ediyor. Öyle ya da böyle bu karanlık günler geçecektir. Bu çalışma da, bir arşiv mahiyetinde, güzel bir boşluğu doldurmuş olacaktır."