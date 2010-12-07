-MECLİS'TEN "YABANCI DİL AÇILIMI" TBMM (A.A) - 07.12.2010 - Meclis, yabancı dil açılımı başlatıyor; bu çerçevede TBMM'ye, sınavla Çince, Rusça, Arapça ve İspanyolca bilen uzman yardımcıları alınacak. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte klasik diplomasiden parlamenter diplomasiye geçildiğini söyledi. Son yıllarda da parlamenter diplomasinin klasik dışişleri diplomasisinin çok çok ötesine geçtiğini ifade eden Kalkan, TBMM'nin, son 10 yılda yabancı parlamentolarla olan ilişkisinin hızlı bir şekilde arttığını kaydetti. Kalkan, Meclis'te istihdam edilen uzman ve dış ilişkiler personelinin daha çok İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilen personel olduğunu belirterek, Türkiye'nin gösterdiği dışa açılım sonrasında, Meclisin de yabancı ülke parlamentolarıyla olan ilişkisinde büyük bir gelişme yaşandığını bildirdi. TBMM'nin şu anda, 102 ülkenin parlamentosuyla dostluk grubu anlaşması olduğunu ve bu dostluk gruplarının da zaman zaman birbirlerini ziyaret ettiğini ifade eden Kalkan, Meclisin 10'a yakın parlamenter asamblenin üyesi, 2-3 asamblenin de kurucu üyesi olduğunu kaydetti. TBMM Genel Sekreteri Kalkan, ''Dolayısıyla, dış ilişkilerde görülen bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. Rusya büyük bir değişim göstermiş, Çin de gerek uluslararası ilişkilerde gerekse ekonomide atak yapmıştır. Türkiye'nin Ortadoğu'daki vizyonu ve önemi, lider ülke konumunun son derece parlak bir seviyeye gelmesi, bu ülkelerle olan ilişkilerimizi güçlendirmiştir. Bu sebeple parlamentomuzda Rusça, Çince, İspanyolca ve Arapça bilen uzman yardımcılarımızın çalışmasının yararlı olacağını düşündük'' diye konuştu. Toplam 40 uzman yardımcısı alınacağını söyleyen Sadettin Kalkan, başvuru ilamının bugün yapılacağını, adayların da bir ay içerisinde başvuru yapabileceğini bildirdi. Kalkan, adaylarda KPSS ve KPDS'den yeterli puan almış olma şartının aranacağını belirtti. -''ÜLKE UZMANLIĞI''- Sadettin Kalkan, bu uzman yardımcılarının alınmasından sonra, gelecekte ''ülke uzmanlığı'' uygulamasını başlatmayı planladıklarını söyledi. Kalkan, şöyle konuştu: ''Uzmanlarımızın, daha çok yabancı dil bilmeleri bizim çalışmalarımız için önemli. İleride bu uzmanlarımızı 'ülke uzmanlığına' doğru yönlendireceğiz. Her uzman, bir veya birkaç ülkenin parlamentosu ve hukuku konusunda uzmanlaşacak. Uzman, adeta bir hobi olarak, kendisine verilen ülkeler hakkında uzmanlaşmış olacak. Bizler ya da milletvekilleri, bir ülkenin parlamentosu veya hukuku hakkında bilgi istediğimiz zaman, uzman arkadaş bize o bilgileri verecek.''