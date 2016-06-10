Meclis'teki spor tesislerinde 'harem selamlık' dönemi

TBMM Başkanlığı, Meclis kampusunda yeni açılan yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve jakuzi bölümlerinin kullanımını kadın ve erkek ayrımı yaparak düzenledi. Tesislerden kadınlar salı ve çarşamba, erkekler cuma ve cumartesi, aileler ise pazar günü yararlanacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisleri’ndeki kapalı yüzme havuzu, kardio ve fitness salonu, sauna, buhar odası ve jakuzi bölümü hizmete açıldı. Bu bölümler, kadın, erkek ve aile olarak günlere ayrıldı. Buna göre, kadın milletvekilleri salı ve çarşamba, erkek milletvekilleri cuma ve cumartesi, aile olarak gitmek isteyenler de pazar günü tesislerden yararlanabilecek.

TBMM Başkanlığı’ndan milletvekillerine yapılan duyuruda, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisinin 31 Mayıs’ta hizmete açıldığı belirtildi. Tesisten eski ve mevcut milletvekilleri, Sayıştay Başkanı, başkan yardımıları ve üyeleri, kamu başdenetçisi, kamu denetçisi ve genel sekreteri, TBMM Başkanlığı idari teşkilatı birim başkanları ve üstü ile bunların birinci dereceden yakınları ve beraberindeki konukları hizmet alabilecek.

Tesisin bu bölümlerinden yararlanmak isteyenler günlük bir kişilik kullanım için 10 TL, beraberindeki konuğu için 20 TL ödeyecek. Aylık bir kişilik üyelik için 120 TL, yıllık bir kişilik üyelik için 300 TL, yıllık aile üyeliği (karı-koca) için 500 TL ödenecek. Aile üyeliğinde anne ve baba ile birlikte 12 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmayacak, 12 yaşınan büyük her çocuk için ise yıllık 150 TL alınacak.