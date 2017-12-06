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Meclis'teki partilerden ortak Kudüs açıklaması

"Amerika’nın tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olarak bir yaklaşımdır"

06 Aralık 2017 23:12

Hülya Karabağlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partiler, ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıma kararıyla ilgili olarak ortak açıklama yaptı. Kudüs’ün üç semavi din için de Ortadoğu’nun kalbi olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili kararları hatırlatılarak, kentin tarihi statüsünün değiştirilmesine dair “maceracı girişimlerin kesin ve tartışmasız bir şekilde reddedildiği” kaydedildi.

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın imzasıyla yayınlanan deklarasyonda, “İsrail’in ‘Kudüs’ü başkent yapma’ girişimlerine bu zamana kadar mesafeli duran ABD’nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul edilemez. ‘Filistin Sorunu’nu çözme, bölgeye barış ve istikrar getirme temelinde uzun yıllardan bu yana ‘arabulucu’ olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika’nın bugünkü tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olarak bir yaklaşımdır” ifadelerine yer verildi.

“Kudüs’ün statüsü değiştirilemez, BM kararları ihlal edilemez” başlığıyla yayınlanan deklarasyonun tam metni şöyle:

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