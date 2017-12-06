Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kudüs kararı yeni çatışmalara neden olur; infiale yol açar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin olarak " "Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde infiale yol açacaktıBu adım terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürer. Bölgede yeni çatışmalara neden olur" dedi.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Birlemiş Milletler kararlarıyla Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek kararlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekerek, "Buradan tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; BM kararlarıyla Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek kararlardan uzak durulmalıdır. Böyle bir adım terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Kardeşim Kral Abdullah ile bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldık. En önemli başlık Kudüs'teki gelişmelerdi. Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi muhafızası konusunda Ürdün'le aynı düşüncedeyiz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış adım İslam aleminde infiale neden olacaktır. Bu barış zeminini dinamitleyecek. Yeni çalışmaların fitilini ateşleyecektir.

Bölgemizin huzur barış vegüvenliği iç politik hesaplara kurban edilemez. Ortadoğu'daki istikarar için yegane yok bağımsız bir Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır. 13 Aralık'ta liderler toplantısı yapılacak, bir sonuç bildirgesini oradan dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs için bir ve beraber hareket etmesi önemlidir.

Buradan tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; BM kararlarıyla Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek kararlardan uzak durulmalıdır. Böyle bir adım terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir."