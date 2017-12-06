Bahçeli: ABD'nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına kaldırılmış bir hançerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlamasına tepki gösterdi.

Kudüs siyasi hedeflere kurban edilmeyeceğini söyleyen Bahçeli, şunları söyledi:

"ABD yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti ve bu kadim şehri İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması, Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır.

ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır. ABD Kudüs gafletine acilen son vermelidir."