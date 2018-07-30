Meclis'teki parti sayısı 9'a çıkıyor; 2 milletvekili HDP'den ayrılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki parti sayısı 9’a çıkıyor. 24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay, istifa ederek eylül ayında kuruluşu tamamlanacak Türkiye İşçi Partisi’ne geçecek.

T24’e konuşan kaynaklar, İstanbul Milletvekili Baş ile Hatay Milletvekili Atay’ın HDP’den ayrılarak TİP saflarına katılmasıyla ilgili HDP’yle görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Sorunlu bir ayrılık değil, iki tarafın da haberdar olduğu bir durum” yorumunu yaptı. TİP’in kuruluşunun eylül ayında büyük bir etkinlikle duyurulacağı, Atay ile Baş’ın bu süreçte partinin saflarına katılacağı ifade edildi.

"Protokolde ayrılma hakkı var, kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek"

Erkan Baş ve Barış Atay’ın Meclis’teki ekibinden gelen resmi açıklamada ise HDP ile seçim öncesinde imzalanan protokol metninde ‘ayrılma hakkı’nın bulunduğu ancak bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağına ilerleyen günlerde karar verileceği belirtildi.

1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi, 1965 seçimlerine o dönemde var olan 67 ilin 56’sında katılmış, 300 bine yakın oy almıştı. Oy oranı Türkiye genelinde yüzde 3’e yakın olan parti, Meclis'e 15 milletvekili sokmuştu.