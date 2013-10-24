Meclis'te 'Tillo' mu? 'Tıllo' mu? tartışması

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Milli Eğitim Komisyonu’nda Siirt’in ‘Aydınlar’ İlçesi’nin adının ‘Tillo’ olarak değiştirilmesi tartışma çıkardı. BDP’li Halil Aksoy, ‘Tillo’nun Türkçe kurallarına göre yazıldığını söyleyerek “Halk buraya Tıllo diyor. Böyle değiştirilmeli” dedi. CHP’li Nur Serter, “Halk böyle istiyor, böyle kullanılıyor mantığıyla Diyarbakır’a da Amed, Ağrı’ya da Ararat isminin verilmesini isteyenler olacaktır” dedi.

Demokratikleşme paketi kapsamında TBMM Milli Eğitim Komisyonu’na gelen Nevşehir Üniversitesi’nin isminin ‘Hacı Bektaş Veli’ Üniversitesi, Siirt’in Aydınlar ilçesinin de ‘Tillo’ olarak değiştirilmesi tartışmalara neden oldu.

Hacı Bektaş Veli mi? Hacı Bektaş-ı Veli mi?

İsimlerin konulmasında bir türlü anlaşma sağlanamadı. Nevşehir Üniversitesi’nin ‘Hacı Bektaş-ı Veli’ mi ya da ‘Hacı Bektaş Veli’ mi olacağı konusunda, iktidar ve muhalefet farklı öneriler sundu. Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç da, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” önerisinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da, rektörle aynı görüşü paylaşarak, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olmasını istedi.

'Tillo' mu? 'Tıllo' mu?

Hacı Bektaş Veli tartışması bitmeden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın memleketi Siirt’te de görüş ayrılıkları çıktı. Milli Eğitim Bakanı Avcı, Siirt’in 'Aydınlar’ İlçesinin adının “Tillo” olmasına olumlu baktıklarını söyledi ve “Bu isim halk arasında da kullanılıyor. Bu, hakkın iadesidir. Bu anlamda da önemlidir” dedi.

CHP’li Serter: 'Amed' ismini isteyenler olacak?

CHP’li Lütfü Baydar, Nevşehir Üniversitesi bünyesinde Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili bir enstitü kurulması gerektiğini söylerken CHP’li Nur Serter, üniversitelerin siyasi bir mesaj vermek amacıyla kullanılmasıyla rahatsızlık duyduğunu belirtti. Serter, “Halk böyle istiyor, böyle kullanılıyor mantığıyla Diyarbakır’a da Amed, Ağrı’ya da Ararat isminin verilmesini isteyenler olacaktır” diye konuştu.

BDP’li Aksoy: Tillo Türkçe kurallara göre yazılmış

BDP’li Halil Aksoy, bu önerinin demokratikleşme paketiyle gündeme geldiğini belirterek, Hakkari, Ağrı, Şırnak üniversitelerinin de isimlerinin değişmesi gerektiğini belirtti. ‘Aydınlar’a verilmesi önerilen Tillo adının Türkçe kurallara göre yazıldığını halkın kabul ettiği gibi ‘Tıllo’ olması gerektiğini ifade eden Aksoy, Türkiye’de 30 bin 280 köy ve ilçenin isminin değiştirildiğini kaydetti. Aksoy, “Her birine bir gün ayırırsak isimlerin değişmesi 83 yıl sürecek. Köy ve ilçe isimleri bir anda değişmeli” dedi.