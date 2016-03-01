Meclis'te "Recep Tayyip Erdoğan şuurunu kaybetmiş" arbedesi

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, "Recep Tayyip Erdoğan şuurunu kaybetmiş" sözleri TBMM Genel Kurulu'nda arbedeye sebep oldu.

CHP grubu adına kürsüde konuşma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doktora gönderelim' deyince AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar ile karşılıklı tartışma çıktı. Hikmet Ayar, CHP milletvekili Akif Ekici'nin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri kavga çıkmasını önledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu bütçe görüşmelerinde CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin Cumhurbaşkanı hakkında “Dört grup oluşturalım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ı psikolojik tedaviye tabi tutalım. Çünkü şuurunu kaybetmiş. Utanmazsanız peygamber diyeceksiniz” sözleri ortalığı karıştırdı. AKP’liler grup halinde Akif Ekici’ye ulaşmak için yürümeye başladı. CHP Grubu buna izin vermedi. Oturuma ara verildi. Yarım saatlik aranın ardından toplanan Genel Kurul oturumu yöneten HDP’li Pervin Buldan, CHP’li Ekici’ye geçici olarak iki birleşim uzaklaştırma cezası kararını açıkladı. Buldan savunma yapması için söz verdiği CHP’li Ekici salona gelmedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oturduğu yerden savunma yapmayacaklarını söyledi. Ekici’ye verilen ceza AKP’nin çoğunluk oylarıyla kabul edildi.

Meclis’te tartışmaya sahne olan diyaloglar şöyle:

Akif Ekici (CHP) - Kolay mı? Oyuncak mı bu işler?

2,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye doldurdunuz, 600 bini de Gaziantep'te yaşıyor. Ülkemizi, şehrimizi, dengemizi allak bullak ettiniz değerli arkadaşlar.

Değerli arkadaşlarım, bundan önce 11 Cumhurbaşkanıyla beraber yaşadık, ben çoğunu hatırlarım, sizler de hatırlarsınız, aklıselim insanlardı. Hiçbir Cumhurbaşkanı bu ülkeyi ailesiyle, oğluyla, çocuğuyla, hanımefendisiyle yönetme gibi son derece yanlış, usulsüz, hukuksuz bir davranış içerisine girmemiştir. Şimdi Hanımefendi giriyor, Bilal Erdoğan Beyefendi giriyor, çoluk çocuk ailece bu ülkeyi yönetmeye kalkıyorsunuz ve buralara getiriyorsunuz değerli arkadaşlarım.

Ben bir tavsiyede bulunacağım şimdi. Dört gruba da öneriyorum. Bizim orada, bölgemizde bazı yaşlı insanlar olur; söz dinlemez, hasta olur doktora gitmek istemez. Orada aile büyükleri ve bölgenin önde gelen insanları bir araya gelir, bu rahatsız kişiyi tedavi olmak için ikna eder. Dört grup oluşturalım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ı psikolojik bir tedaviye tabi tutalım. (AKP sıralarından gürültüler)

Mehmet Doğan Kubat (AKP) - Nasıl bir şey bu?

Coşkun Çakır (AKP) - Yazık! Yazık! Bir milletvekiline yakışmıyor!

Akif Ekici (CHP) - Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı psikolojik bir tedaviye tabi tutalım.

Başkan - Sayın Ekici…

Akif Ekici (CHP) - Çünkü, şuurunu kaybetmiş ve sizin gibi… (AKP sıralarından gürültüler)

Sebahattin Karakelle (AKP) - Edepli ol! Edepli saygılı ol biraz!

Başkan - Sayın Ekici, çok rica ediyorum gündemin dışında farklı konuşmalar yapmayın.

Sebahattin Karakelle (AKP) - Evvel senin tedaviye ihtiyacın var. Saygılı ol!

İbrahim Aydemir (AKP) - Doktora git, doktora!

Akif Ekici (CHP) - …sizler gibi ruhunu, beynini, düşüncesini teslim etmiş bir grupla karşı karşıyayız.

Sebahattin Karakelle (AKP) - Ne biçim konuşuyorsun sen Cumhurbaşkanıyla!

Hikmet Ayar (AKP) - Ruh hastasısın sen!

Akif Ekici (CHP) - Arkadaşlar, utanmasanız peygamber diyeceksiniz ya! Utanmazsanız peygamber diyeceksiniz.

İbrahim Aydemir (AKP) - Sen düzgün konuş Cumhurbaşkanına karşı!

Akif Ekici (CHP) - Siz şuurunuzu, ruhunuzu teslim etmiş bir grupsunuz. (AKP sıralarından gürültüler)

Başkan - - Sayın milletvekilleri… Sayın Ekici…

Akif Ekici (CHP) - Bu Türkiye'yi ateşe sürükleme içerisinde, ülkeyi felakete iten, ülkeyi ateş çemberine iten bir kişiyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım.

Bu dediğim işlemin acilen yapılması gerekiyor. Kendi batağa saplanmış, bu ülkeyi de batağa çekmek isteyen bir ruhla karşı karşıyayız. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

Akif Ekici (CHP) - Ruhunu tedavi ettirmezsek ülkemiz bir felakete gidecek.

Başkan - - Sayın Ekici, süreniz bitmiştir.

Akif Ekici (CHP) - Değerli arkadaşlarım, ben bunu insani vicdanım için söyledim, insani vicdanım için söyledim.

Nureddin Nebati (AKP) - Sen doktora git, doktora! Sen doktora git, doktora!

Akif Ekici (CHP) - Topluma karşı, beni seçenlere karşı vicdani sorumluluğum var, o sorumluluğu yerine getirmek istiyorum.

Nureddin Nebati (AKP) - Doktora git, senin vicdanın da yok, şeyin de yok!

Akif Ekici (CHP) - Bir an önce tedavi edilmesi gerekir. (AKP sıralarından gürültüler)

Sebahattin Karakelle (AKP) - Senin tedaviye ihtiyacın var, tedaviye!

Hikmet Ayar (AKP) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını konuşuyorsun!

Akif Ekici (CHP) - Konuşun kendi kendinize, konuşun! Boş boş konuşun! Konuşun boş boş! Konuşun, konuşun! (CHP sıralarından alkışlar) Yazıklar olsun size!

İbrahim Aydemir (AKP) - Sana yazıklar olsun!

Akif Ekici (CHP) - Hepinize yazıklar olsun!

Sebahattin Karakelle (AKP) - Tam bir hastasın, şu hâline baksana! Tedaviye muhtaçsın sen! Hastasın sen hasta!

Hikmet Ayar (AKP) - Hasta sensin! Hastasın sen!

Akif Ekici (CHP) - Yazıklar olsun size! Yazıklar olsun!

Sebahattin Karakelle (AKP) - Seni tedavi ettirmeliler!

İbrahim Aydemir (AKP) - Hasta ya!

Hikmet Ayar (AKP) - Hâlâ konuşuyor be!

Sayın Başkan, sözlerini geri almadan bu Meclis çalışamaz.

Gökçen Özdoğan Enç (AKP) - Aleni hakaret ediyorsunuz!

Hikmet Ayar (AKP) - Ruh hastası herif be!