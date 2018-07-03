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Politika

Meclis'te Maraş dondurması kesildi 

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ milletvekilleri, TBMM'de kayıtlarını yaptırdıktan sonra Maraş dondurması keserek, yöresel baklava ikramında bulundu

03 Temmuz 2018 15:18

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ milletvekilleri, TBMM\'de kayıtlarını yaptırdıktan sonra Maraş dondurması keserek, yöresel baklava ikramında bulundu.  
AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Türk İslam Karakoç ve Mehmet İlker Çitil Meclis’te kayıt yaptırdı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal milletvekillerinin rozetlerini taktı. Mahir Ünal daha sonra Meclis Şeref Holü\'ne getirilen Maraş dondurmasından keserek basın mensupları ve çalışanlara ikram etti. Milletvekilleri de daha sonra Maraş\'a ait baklava ve yöresel ürünleri Şeref Holü\'nde bulunan memurlara ikram etti.

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