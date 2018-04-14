T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meclis'te kabul edildi: Ormanlar beş yıllığına satışa çıkarılıyor

“Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı, isterlerse ayıyı bile sokmazlar”

14 Nisan 2018 13:26

Hükümetin Meclis’e sunduğu ve Genel Kurul’da kabul edilen yeni düzenleme ile ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılabilecek. Ormanların 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılmasının önünü açan ve AKP hükümeti tarafından Meclis’e getirilen değişiklik teklifi kabul edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilen teklifin 13’üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürlüğü artık ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla orman ağaçlarını kendisi kesip, işleyip satmayacak. Bunun yerine, seyreltme veya gençleştirme yapmak istediği ormanları ihaleyle en çok parayı veren şirket ve holdinglere 5 yıllığına tahsis edecek.

Yeni düzenlemeye göre, tahsis süresi bittikten sonra ise aynı firma aynı yeri eğer isterse tekrar alabileceği gibi, daha verimli gördüğü başka bir ormanlık alanı da yine ihaleyle 5 yıllığına alabilecek.

Alan ya da bölge sınırlamasının olmadığı düzenlemeye göre, ormanı ihale yöntemi ile alan şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip diledikleri gibi işleyecek ya da satabilecek.

Tahsisi bir holdinge verilmiş ormana başka hiçkimse giremeyecek.

Sözcü’ye değerlendirme yapan bir orman kooperatifi yöneticisi, “Ülkenin bütün ormanlarının holdingler tarafından paylaşılmasının önü açıldı. Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi.

ETİKETLER

ormanAKPholdingmeclisormanların satışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24