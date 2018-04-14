Meclis'te kabul edildi: Ormanlar beş yıllığına satışa çıkarılıyor

Hükümetin Meclis’e sunduğu ve Genel Kurul’da kabul edilen yeni düzenleme ile ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılabilecek. Ormanların 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılmasının önünü açan ve AKP hükümeti tarafından Meclis’e getirilen değişiklik teklifi kabul edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilen teklifin 13’üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürlüğü artık ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla orman ağaçlarını kendisi kesip, işleyip satmayacak. Bunun yerine, seyreltme veya gençleştirme yapmak istediği ormanları ihaleyle en çok parayı veren şirket ve holdinglere 5 yıllığına tahsis edecek.

Yeni düzenlemeye göre, tahsis süresi bittikten sonra ise aynı firma aynı yeri eğer isterse tekrar alabileceği gibi, daha verimli gördüğü başka bir ormanlık alanı da yine ihaleyle 5 yıllığına alabilecek.

Alan ya da bölge sınırlamasının olmadığı düzenlemeye göre, ormanı ihale yöntemi ile alan şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip diledikleri gibi işleyecek ya da satabilecek.

Tahsisi bir holdinge verilmiş ormana başka hiçkimse giremeyecek.

Sözcü’ye değerlendirme yapan bir orman kooperatifi yöneticisi, “Ülkenin bütün ormanlarının holdingler tarafından paylaşılmasının önü açıldı. Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi.