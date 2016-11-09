Meclis'te "Darphane'de bulunan 99 çuval altın kimin" tartışması

Hazine Müsteşarlığı'nın 2015 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün deposunda içerisinde altın, gümüş ve ziynet eşyası olan depoda tartı olmadığı için sayımı yapılamayan 99 adet çuval buldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda altınların kime ait olduğu konusunda ise tartışma yaşandı. Sayıştay altınlar Hazine'nin hesabın göründüğünü belirtirken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın ve ziynet eşyalarının Hazine'ye değil, İstanbul Defterdarlığı'na ait olduğunu söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcılığı bütçeleri görüşülürken CHP'li Bülent Kuşoğlu, Sayıştay'ın Hazine raporuna yazdığı kritik bir değerlendirmeyi gündeme getirdi.

Kuşoğlu, Sayıştay'ın Darphane Matbaası'nı incelerken depoda 99 adet çuval içinde altın bulduğunu, çuvallardaki altın ve gümüşlerin sayı ve değerinin de bilinemediğini söyledi. Kuşoğlu, "O altınlar orada ne geziyor? Hesaplarda 1.2 milyon lira görünen o altınlar, gümüşler, sikkeler kimin, Hazinemizdeki altınları gümüşleri sayamıyor muyuz" diye sordu.

Şimşek: Bizim değil

Soruyu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın ve ziynet eşyalarının Hazine'ye değil, İstanbul Defterdarlığı'na ait olduğunu söyledi. Şimşek, “Darphane, kullandığı binanın bir kısmını İstanbul Defterdarlığı'na kiraya vermiş. Altınlar, defterdarlığın icralarla geçici olarak depoladığı ziynet eşyalarıdır. Sayım yapmamız mümkün değil çünkü onlar bize ait değil. Hazine kendi uhdesinde olmayan bir şeyi mi sayacak. Biz sadece kiralık vermişiz” dedi.

"O altınlar emanet"

Daha sonra söz isteyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise, altın dolu çuvalların Hazine ile ilgisi olmadığını söyledi ve “Depodaki menkul kıymetler, saymanlığa çeşitli nedenlerle, Cumhuriyet savcılıklarınca el konulan, emanete alınan mallardır. Mahkemeler sonuçlanınca ya devlet onlara el koyacak ya da iade edecek” dedi. Deponun 3 anahtarı olduğunu, 2 anahtarının saymanlık 1 anahtarının ise veznedarda bulunduğunu belirten Canikli, "Hepsi belli, kayıt dışı değil. Hem fiziki hem de hesap kaydı var" diye konuştu.

Sayıştay: Hazine'nin hesabında görülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, altınlara ilişkin farklı açıklamalar yapılması üzerine denetimi yapan Sayıştay'dan açıklama istedi. Sayıştay adına konuşan Başdenetçi Mehmet Okan Ateş, “Bu menkul varlıklar Hazine Müsteşarlığı'nın 217 No'lu varlık hesabında görünüyor. Değeri 15 milyon 990 bin lira. Hazine bize cevabında Maliye ya da İstanbul Defterdarlığı'na ait olduğunu söylemiyor. Biz Darphane'de yerinde denetim yapınca muhasebat denetiminin de yapıldığını gördük" şeklinde konuştu.

Vergiyi altınla mı topluyorsunuz?

Tartışmalar üzerine MHP'li Mehmet Günal, duruma tepki gösterdi. Günal, "Böyle şey olur mu? Sayıştay Hazine'nin diyor, Hazine Maliye'nin diyor. O halde ben de soruyorum; Maliye vergiyi nakit yerine altınla, gümüşle mi topluyor? İstanbul Defterdarlığı'nın kaç kese altını var? Reel olarak değerini neden bilemiyorsunuz?” diye eleştirdi.