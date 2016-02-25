Meclis'te AKP ve CHP milletvekilleri arasında küfürlü kavga: Şuursuz, ruh hastası, yavşak!

İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkındaki gensorunun gündeme alınmasıyla ilgili görüşmede kavga çıktı. Kavgada, AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında "yavşak" gibi ağır ifadelerin de yer aldığı küfürleşmeler yaşandı.

"Kemalist yapı Kürtleri asimile edemedi" diyen AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın bu ifadelerine CHP’den sert tepki geldi. CHP’li Levent Gök, “Atatürk olmasaydı, Cumhuriyet olmasaydı kendisi belki, acaba doğacak mıydı ya da kimden doğacaktı?” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında HDP’nin verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. MHP, oylamalarda AKP’yle birlikte oy kullandı.

Görüşmelerde, AKP’li Nurettin Yaşar, HDP’li İdris Baluken’e cevap vermek için kürsüye çıktığında kavganın fitilini ateşledi. Baluken’e “Bir yalan makinesi harıl harıl çalışıyor, hiç tınmadan, vazgeçmeden, yeri geldiğinde çamura yatarak. Kürtler bunlardan hesap soracak, Kürtlerin katili bunlar” diyen Yaşar, daha sonra şu tartışmalı ifadeyi kullandı:

“Kürtleri eski rejim, eski sistem, eski Kemalist yapı -ne derseniz deyin- eski faşizm asimile edemedi. (CHP sıralarından ‘Yuh’ sesleri ve gürültüler; Kürtlerin asimilasyonuyla görevli olan PKK’nın sonu geldi.”

AKP’li vekilin sözlerine CHP’liler laf atarak karşılık verdi. CHP’li Gülay Yedekçi, “Mustafa Kemal olmasa sen orada konuşuyor olabilir miydin ya? Kimse, Atatürk’ün Meclisinde laf edemez!” dedi.

Gerilim artınca başkanvekili oturama ara verdi. CHP sıralarına giden Yaşar, sözlerini izah etmek istedi. Bir grup CHP’li ise ‘gelme, git, kürsüden özür dile’ diye Yaşar’a bağırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yaşar’ın CHP’li vekillere yaklaşmasına sinirlenerek, “Sululuk yapma, çık kürsüye özür dile” dedi. Yaşar’ın gülerek konuşmaya devam etmesi üzerine Özel, “Bu gruba yavşama, dokunma!” diye bağırdı.

Yaşar ise “Özgür sen bir yavşaksın” diye karşılık verdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise “Yavşak sensin pe…” dedi. CHP’liler Yalım’ın ağızını kapattı. Bu sırada AKP ve CHP’li vekiller arasında itişme yaşandı. CHP’liler Yaşar’a “Doktora git, şuursuz, ruh hastası” diye bağırdı.

Oturum yeniden açıldığında söz alan CHP’li Levent Gök, AKP’nin bu milletvekilini kınamasını istedi. “Zatın psikolojik durumunu, AKP grubu onu doktora göndermek suretiyle bir tespit ettirecektir” diyen Gök, ”Bilmelidir ki o kişi, eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, cumhuriyet olmasaydı kendisi belki, acaba doğacak mıydı ya da kimden doğacaktı, nasıl doğacaktı belli değildir, bu Meclis olacak mıydı, belli değildir.” dedi.

"Atatürk ayrı, Kemalizm ayrı"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Atatürk’e hakaret edilmesine tepkisiz kalamayacaklarını ancak milletvekilinin sözlerinin Kemalizm eleştirisi olduğunu söyledi. Turan, “Kemalizm başkadır, Atatürk başkadır. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Dolayısıyla, mesele, Mustafa Kemal meselesi değil, ‘Kemalizm’ diye bir siyasi ideoloji eleştirisidir. Atatürk’e yapılan hakaret yoktur, biz de zabıtlara baktık. Kemalizm eleştirisi var. Felsefi tartışma yapmayı uygun görmüyorum ama Kemalizm, sistematik olarak 1950′den sonra kitaplara geçen bir ifadedir” dedi.

CHP'liler Bakan Ala'yı alkışladı

Bakan Efkan Ala ise konuşmasında Güneydoğu’da terör örgütünün hazırlık yaptığı sırada devletin ne yaptığı sorulduğunu hatırlatarak, “Diyebilirsiniz ki: ‘Ya, arkadaşlar, bunlar olurken neredeydi bu devlet?” deyince CHP’li vekiller Ala’yı alkışladı.

AKP grubu adına konuşan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan da, ‘devlet katil’ diyen HDP’lilere, “Evet, bu ülkede katiller var. Katillerin kim olduğunu görmek, bilmek isteyenler varsa, biraz önce grup başkan vekilimin dediği gibi, bu sıralara dönüp katilsiniz ve hesap vereceksiniz diyenler aynaya bakarsa katili görecekler” dedi.

HDP’lilere ‘Sizin yüreğinizde nefret var, kin var, elinizde de silah var, o yüzden herkesi düşman görüyorsunuz’ diyen Aslan“Uydusu Kandil olanlar bilsin ki… Dün Kürtlere karşı baskının ve zulmün kalesi olan Ninova’yı Kawa’nın çocukları nasıl yaktıysa biz de bugün Kawa’nın çocuklarıyla beraber Kandil’i yakacağız, başınıza geçireceğiz” dedi.