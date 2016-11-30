Meclis'te 9 ayda 6 milyon 355 bin bardak çay içildi

Meclis'te 17 Kasım 2015-19 Ağustos 2016 arasında 6 milyon 355 bin bardak çay satıldı, 516 bin fincan kahve tüketildi.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki çay ocaklarının sayısı, yoğunluk üzerine geçen yasama yılında artırıldı.

Başbakanlık makam katı, kreş, ulaştırma garajı, muhalefet kulisi bahçesi ve iktidar kulisi çay ocakları açılarak, çay ocağı sayısı 73'e çıkarıldı.

TBMM'nin lokantalarında da aynı dönem içinde yoğunluk devam etti. Toplam 961 bin 725 kişiye yemek hizmeti sunuldu.

Üyeler lokantasında 264 bin 988, üyeler kafeteryasında 272 bin 862, memurlar ve personel tabldotunda 152 bin 795, memurlar kafeteryasında 179 bin 716, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesislerinde 91 bin 364 olmak üzere, toplam 961 bin 725 kişi yemek yedi.

19 resmi kabul, 16 kokteyl ve resepsiyon, 33 resmi yemek, eğitim faaliyeti ve Meclis Başkanı tarafından verilen iftar yemeğinde ise toplam 14 bin 89 kişiye hizmet verildi.