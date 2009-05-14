Meclis'in suç dosyasında ilk sıra 'terör'

Tempo24



TBMM'ye gelen dokunulmazlık dosyalarında ağırlığı; 88 dosyayla "terör örgütü propagandası yapmak" suçu oluşturdu.



TBMM'ye Mart 2009 itibariyle, yasama dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin, geçen dönemden kalanlarla birlikte gelen Başbakanlık Tezkeresi sayısı 316 oldu.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın başvurusu üzerine Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın verdiği bilgiye göre, isnat olunan "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama", "PKK üyesi olmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından TBMM'ye 120 dosya geldi. Bunlardan 88'ini ise "terör örgütü propagandası yapılmasına" ilişkin dosyalar oluşturdu.



Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması talebinde, ikinci sırada 46 dosya ile, seçim yasaklarını ihlal etme suçu geliyor. Mahkeme kararlarına uymayarak görevi kötüye kullanma, görevde keyfi davranma, görevi ihmal suçlarından 36 dosya üçüncü sırada bulunurken, hakaret ve tehdit suçları da 30 dosyayla dördüncü sırada yer aldı.



Dernekler, Vergi Usul, Devlet İhale, Siyasi Partiler, Kooperatifler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Özel Güvenlik Hizmetleri, Türk Ticaret, Fikir ve Sanat Eserleri kanunlarına muhalefete ilişkin tezkere sayısı ise 27.

İhaleye fesat karıştırma, evrakta sahtekarlık ve kamu kurumunu dolandırmak, özel evrakta, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma, nitelikli zimmet ve haksız mal edinme, açığa imzanın kötüye kullanılmasına ilişkin ise 13 dosya var.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya veya ölüme sebebiyet vermeden dolayı 5 dosya bulunuyor.



Liderlerin de dosyaları var



AKP lideri ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "görevi ihmal", "zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" suçlarından toplam 2, CHP lideri Deniz Baykal'ın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranmak", "hakaret", "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aykırı olarak, seçimlerden bir gün önce saat 18.00'den sonra seçim propagandası yapmak" suçlarından toplam 3, DTP lideri Ahmet Türk'ün, "suçu ve suçluyu övmek"ten 2, "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "seçim yasakları süresince

propaganda yapmak" ve "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından toplam 8 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

