-MECLİSE ''AKILLI SAKSILAR'' TBMM (A.A) - 27.09.2010 - TBMM'ye, toprak sıcaklığını kontrol ederek bitkinin su ihtiyacını karşılayan 30 adet ''akıllı saksı'' alındı, saksılara 4 bin 495 lira ödendi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, 23. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetleri arasında ''akıllı saksılar ithal edildiği''nin yer aldığını belirterek, buna ilişkin sorular yönelttiği önergesine, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil yazılı yanıt verdi. Pakdil, değişik boyutlarda 30 adet saksının, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Satınalma Müdürlüğü tarafından bir firmadan 4 bin 495 lira 80 kuruş karşılığında satın alındığını bildirdi. Pakdil, saksılar için toplam 5 firmadan teklif istenerek piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlendiğini ve alım gerçekleştirildiğini ifade etti. Akıllı saksıların, TBMM Ana Binada ve Mustafa Necati Kültür Evinde çeşitli iç mekanlarda kullanıldığını kaydeden Pakdil, bu saksıların iç mekanlarda yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağına saksılardan elde edilecek verim belirlendikten sonra karar verileceğini vurguladı.