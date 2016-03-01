Meclis’e 28 güvenlik önlemi; makam araçları dahi giremeyecek

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araçlı saldırısının ardından Meclis için yeni güvenlik önlemlerini görüşen idare amirleri, 28 maddelik tedbirler paketini kabul etti. Yeni tedbirler arasında TBMM’nin çevresindeki duvarların uzun çitlerle çevrilmesi de var.

Meclis Başkanlık Divanı’nda kararlaştırılan güvenlik önlemlerinin ayrıntıları idare amirleri toplantısında karara bağlandı.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Meclis yönetimi, bir sınır kapısında yer alan ve araçların röntgenini çeken yüksek teknoloji ürünü X-Ray cihazlarının kapılara kurulması projesinden vazgeçti. TÜBİTAK ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca yapılan incelemede bu cihazların insan sağlığına zarar verecek derecede yüksek radyasyon yaydığı, sınır kapısındaki kullanımda insanların araçtan çıkarıldıktan sonra kontrol yapıldığı vurgulandı.

Kontroller nedeniyle Dikmen Caddesi üzerinde araç yığılmalarına neden olan TBMM Dikmen Kapısı’ndaki nizamiyenin yıkılarak geriye çekilmesi ve yanındaki otoparktan da yer kazanılması amacıyla yeni bir proje üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.

Arka cam açılarak araç kontrolü

İdare amirlerinin aldığı kararlara göre yerleşke, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda olduğu gibi yüksek çitlerle çevrilecek. TBMM’nin İçişleri Bakanlığı’na dönük ve duvar bulunmayan bölümü yeşil alana uygun çitle kapatılacak.

Bakanlara eşlik eden koruma araçları içeriye alınmayacak. Saat 18.00’den sonra Meclis’e ziyaretçi alınmayacak. Her şartta ziyaretçilerin kulislere girişleri yasaklanacak.

Randevu sistemine ismi yazılmayan ziyaretçiler alınmayacak. Grup toplantılarına katılacakların isimleri bir gün önceden güvenlik amirliğine bildirilecek.

TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde belirtilenlerin dışındaki kişilere verilen araç giriş kartları toplatılacak. Milletvekilleriyle birlikte gelen ziyaretçiler de güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra kart verilerek içeriye alınacaklar.

Araçlarda makam sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla arka camlar açılarak kontrol edilecek.

Giriş kapılarına mantar bariyer sistemi kurulacak.

Toplantıda güvenlik amirliğinin önerisi üzerine saat 20.00’den sonra gazetecilere kulis yasağı da yeniden görüşüldü.

Muhalefetten idare amirlerinin itirazları nedeniyle bu konuda karar alınmadı.