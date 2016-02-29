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Bomba faciası, yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin anlık dikkati sayesinde önlendi

Güvenlik güçleri 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirdi.

29 Şubat 2016 14:13

Şırnak-Cizre karayolunda, menfeze yerleştirilen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek olası bir facia önlendi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Sekvan Küden'in haberine göre, Şırnak- Cizre karayolunun 15'nci kilometresinde bulunan Toptepe Köyü mevkiinde, daha önce menfeze döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı, bu sabah saatlerinde yol kontrolü yapan askerler tarafından fark edildi. Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik güçleri, bomba arama köpekleriyle yaptıkları aramada 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı, imha edilmek üzere kontrollü olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı içindeki araziye götürüldü.

Patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında kapanan Şırnak- Cizre karayolu, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

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