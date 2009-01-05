Meclis yeni yıla Kyoto ile başlıyor

Meclis yeni yılın ilk haftasında yasama çalışmalarına yıllardır tartışılan ve AB hedefleri arasında da yer alan Türkiye'nin Kyoto Protokolüne katılmasını öngören yasa tasarısını görüşerek başlıyor.



Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda uluslararası mücadele amacıyla hazırlanan tek çerçeve metin niteliği taşıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanan Protokol, 2005'de 55 ülkenin taraf olmasıyla yürürlüğe girdi. Bugüne kadar 177 ülke ve AB'nin taraf olduğu protokolün ilk yükümlülük dönemi, 2012 yılında sona erecek.



Türkiye'nin gerekçesi



Türkiye, 2012 sonrasını kapsayacak yeni anlaşma ve belgelerin hazırlanmasında söz sahibi olabilmek için Kyoto'yu onaylayacağını açıklamıştı.



Tasarının gerekçesinde de bu durum anlatılmış ve Türkiye'nin Kyoto Protokolüne taraf olmayan çok az sayıdaki ülkeden biri olduğuna işaret edilerek, şöyle denilmişti:

"Kyoto Protokolü kapsamındaki uluslararası rejime katılacağımız için, özel sektörde sera gazı salım azaltımı için yapılabilecek projeler daha kolay teşvik edilebilecek ve özellikle uzun vadede başta enerji güvenliği olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlanabilecektir. Kyoto Protokolü, AB çevre müktesebatının da bir parçasıdır. AB, Protokolün yerini alacak olan yeni anlaşmayı da müktesebatına dahil edecektir. Dolayısıyla, 2012 sonrasını önemseyen AB, Türkiye'nin Protokole taraf olarak, geleceğe yönelik hazırlıklarını bir an önce başlatmasını istemektedir. Türkiye'nin Kyoto Protokolüne taraf olması halinde, AB ile iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konularında ve AB müktesebatına uyum bağlamında iş birliği olanaklarını geliştirmesi de mümkün olacaktır."



Meclis'in onayının ardından Kyoto'ya katılma talebi, BM Genel Sekreterliği'ne gönderilecek ve burada üç ay 'bekleme süresi'ne alınacak. Ardından da Türkiye, Kyoto toplantılarına 'resmi üye' sıfatıyla katılabilecek.

