-MECLİS YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR TBMM (A.A) - 20.05.2011 - Meclis, 24. Dönemde yasama çalışmalarının sorunsuz yürümesi için bir dizi yeniliğe imza atacak. TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Neziroğlu, 24. Dönemde Meclisteki bazı yenilikler hakkında bilgi verdi. Yeni dönemde milletvekilleri için ''Yasama El Kitabı'' hazırlayacaklarını belirten Neziroğlu, kitapta yasama sürecinin örneklerle anlatılacağını söyledi. Kitapta, Meclisi tanıtıcı bilgilerin yanı sıra yazılı ve sözlü soru önergeleri, gündemdışı konuşma, tasarı ve tekliflerde önergelerle nasıl değişiklik yapılacağı, maddenin tümüyle ya da bir bölümünün nasıl değiştirileceği konularının ayrıntılı olarak yer alacağını kaydetti. Dönem başlarken milletvekili sekreterleri ve danışmanlarına yasama eğitimi verileceğini bildiren Neziroğlu, iki gün sürecek eğitimlerde kendilerine milletvekilinin işini kolaylaştıracak bilgilerin verileceğini ifade etti. Her milletvekili sekreterine bir bilgisayar verileceğini belirten Neziroğlu, böylece iletişim ve evrak akışının büyük ölçüde internet üzerinden yapılacağına işaret etti. -''KANUN YAPIM YÖNETMELİĞİ YOK''- Neziroğlu, Mecliste yazılı kuralların önemine dikkati çekerek, var olan yönetmeliklerin gözden geçirileceğini, olmayan alanlarda yönetmelikler hazırlanacağını söyledi. ''TBMM'de cenaze yönetmeliği var fakat kanun yapım yönetmeliği yok'' diyen Neziroğlu, kanun yapım yönetmeliğinin yasama tekniğini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak yer alacağını dile getirdi. Komisyonda bir kanun tasarısı ya da teklifi görüşülürken muhalefet şerhinin ne kadar sürede verileceğine dair yazılı bir kural olmadığını hatırlatan Neziroğlu, süreçle ilgili eksik olan yazılı kuralları yönetmeliğe koyacaklarını bildirdi. Konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını belirten Neziroğlu, yeni dönemde Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanına sunacaklarını belirtti. -''PRESTİJ YAYINLAR HAZIRLANACAK''- Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün başta İngilizce olmak üzere farklı dillere çevrileceğini bildiren Neziroğlu, TBMM web sayfasının da farklı dillerde görülmesini hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla 50-60 ülkenin web sayfasını incelediklerini kaydeden Neziroğlu, yabancı ülkelerin TBMM ile ilgili olarak bazı bilgileri İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça görmesinde yarar olduğuna işaret etti. Meclisi tanıtan İngilizce kitap hazırlığının sürdüğünü bildiren Neziroğlu, ayrıca yeni dönemde yasama ve TBMM konularında Türkçe ve İngilizce prestij kitaplar hazırlanmasını hedeflediklerini, ''Türk Tarihinde Kanun Yapım Geleneği'' konulu bir prestij eser hazırlamayı planladıklarını da söyledi. Neziroğlu, ''Akademik camia ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Hukuk, iktisadi ve idari bilimler ve İletişim Fakülteleri ile temasa geçtik. Bizim de desteğimizle Meclis odaklı yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilecek. Ayrıca, ülkemizde burslu okuyan yabancı öğrencilere yönelik olarak düzenlenen yasama staj programları devam edecek'' diye konuştu.