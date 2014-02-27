Meclis TV'de Kılıçdaroğlu konuşmasının kesilmesine Çiçek'ten açıklama

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Başbakan Erdoğan’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydını dinletirken Meclis TV’deki yayının kesilmesiyle ilgili ‘‘İlk defa böyle bir durumla karşı karşılaşıyoruz, incelettireceğiz.’’ dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, son dönemlerde yoğun olarak tartışılan dinlemelerin ‘kanunsuz ve ahlaksızca’ olduğunu ifade etti. Cemil Çiçek, Ankara’da katıldığı Kuveyt’in bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonu çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. TBMM Başkanı Çiçek, ‘‘Bu dinlemeler evvela kanunsuz dinlemeler. Bu ülkede huzur olacaksa, barış olacaksa, kamu düzeni tesis edilecekse ve sürdürülecekse herkesin kanunlara uygun hareket etmesi lazım. Bu dinlemeleri yapanlar hem kanunsuz hem de çok ahlaksızca bir iş yapıyorlar. Hem bugün hem de geçmişte. Bunlar asla kabul edilemez.’’ ifadelerini kullandı.

'Biz herkesin görüşüne saygı duyuyoruz'

Bugün CHP grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal’in arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtların dinlettirildiği sırada başta Meclis TV olmak üzere birçok televizyon kanalın yayını kestiğinin hatırlatılması üzerine Meclis Başkanı Çiçek, ‘‘İlk defa Meclis’te olan bir durum. Biz de ilk defa böyle bir durumla karşı karşılaşıyoruz. Hukuk açısından da inceliyoruz, incelettireceğiz. Değilse, bir Sayın Genel Başkanın sözünün kesilmesi bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Biz, herkesin görüşüne saygı duyuyoruz.’’ şeklinde konuştu.

'Demek ki kanalların daha evvel yaşadığı tecrübeler var'

Bu türlü ahlaksızlığın ve kanunsuzluğun televizyonlarda yayınlanmaması konusunda RTÜK yayın ilkelerini belirleyen 8. Maddesinin ilgili fıkralarına bakılması gerektiğini savunan Çiçek, ‘‘RÜTK'ün bugüne kadar çok sayıda bu konularla ilgili televizyonları cezalandıran kararları var. Ama dikkat ederseniz, ben gelirken de baktırdım. İki kanal dışında işin bu kısmı olunca, siz hangi kanal adına soruyorsunuz bilemiyorum.’’ diye sordu. Muhabirin hangi ajanstan olduğunu belirtmesi üzerine Cemil Çiçek, ‘‘Bak burada birçok kanallardan olan arkadaşlar var, işin o kısmına (tapelerin dinletilmesi) gelince hepsi yayını kesmiş. Demek ki bu kanalların daha evvel yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak ortaya konulan bir husus. Meseleye hukuk açısından ben bakarım. Siyaset açısından bakmam. Zaten hukuk açısından birçok konuya bakmadığımız için birçok sıkıntıyı yaşıyoruz. Herkes hukuk çerçevesinde ne yapacaksa ona göre davransın, ona göre hareket etsin. Doğru olan da budur.’’ şeklinde açıklama yaptı.

'Siz de dinlendiğinizi düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Çiçek, ‘‘Fark eder mi? Ben veya bir başkası. Kanunsuzluk kim için yapılırsa yapılsın.’’ demekle yetindi.