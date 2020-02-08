Meclis'teki 11 milyonluk yolsuzluk sonrası sandıkta yönetim değişti

Meclis personelinin maaşından kesinti yapılan yardım sandığında 11 milyon liralık yolsuzluk yapılmasının ardından yönetim istifa etti, dün yeni seçim yapıldı. Sandığın yeni başkanı Selim Sinan Atik oldu.

15 Ocak'ta seçilen Mustafa Köksal yeniden aday olmadı. Divan Başkanı Sedat Aslantaş da “Yolsuzlukları ortaya çıkardıkları için Köksal ve heyetine şükranlarımızı iletiyorum. Soruşturma başlatıldı” dedi.

Sandığın yeni başkanı Atik, “Tek projemiz; sandığımızı düştüğü çukurdan çıkarmak. Üyelerimizin hakkını savunacağınız” açıklaması yaptı.

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