Meclis personelinin maaşından kesinti yapılan yardım sandığında 11 milyon liralık yolsuzluk

Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin maaşından kesinti yapılarak oluşturulan yardım sandığının yeni yönetimi eski işlemleri inceledi. 11 milyonluk usulsüzlük tespit etti.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Meclis personelinin maaşından kesinti yapılarak 1929'da oluşturulan yardım sandığında yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Sandık yolsuzluğu, 15 Ocak'ta yapılan genel kurulda yeni yönetimin oluşmasıyla ortaya çıktı. Mustafa Köksal başkanlığındaki yeni yönetim, sandığın bazı işlemlerinde usulsüzlükler tespit etti. Yönetimdeki 3 kişi istifa edince Köksal başkanlığındaki heyetin görevi düştü, bugün yeniden seçimli genel kurul yapılması kararı alındı.

1380 üyesi bulunan sandık personeli, toplantıya çağırılarak geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükler anlatıldı. Mustafa Köksal, personelin hakkını aramak için skandalla ilgili inceleme başlattıklarını, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

3 personelin kişisel hesapları inceleniyor

Sandıkta 4 milyon lira nakit bulunuyor. Ayrıca personele kredi olarak kullandırılan 5.5 milyon liranın da geri ödemesi yapılıyor. Kasadan 1 milyon lira alan yöneticilerin arsa aldıkları ve aynı arsayı daha sonra 1.7 milyon liraya satıp, kasaya yeniden 1 milyon lira koydukları belirlendi. Arsa alımı gibi toplamda 11 milyona yakın usulsüzlük, zimmete geçirme ve yolsuzluk iddiaları araştırılıyor. Son toplantıda bir çalışan, kullandırılan krediler ve usulsüzlük için “Bilgisayar programına FETÖ'cüler mi girdi, açıklayın kim nasıl yolsuzluk yapmış” diye tepki gösterdi. İddiaların hedefindeki çalışanlar Yücel Ç., Bülent Ç. ve Barış Ç.'nin kişisel hesapları ve birinci derece yakınlarının araştırıldığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gereğinin yapılması talimatı verdi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da sandıktaki yolsuzluk iddiaları için TBMM'ye önerge verdi. Önergede, “Sandığın hesaplarından hangi şahısların hesaplarına kaç lira usulsüz olarak aktarılmıştır? Bu şahıslarla ilgili olarak hangi idari ve hukuki süreçler başlatılmıştır?” diye sordu.