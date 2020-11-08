Meclis'te 'Tartışma programları erken bitsin" önerisi

İyi Partili Erhan Usta, tartışma programlarının erken saatte bitirilmesini önerdi. Usta, "Toplum olarak erken yatıp erken kalkıp işimizde gücümüzle ilgilenmemiz gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, RTÜK bütçesinin de ele alındığı görüşmelerde İyi Parti Milletvekili Erhan Usta ise 'kişisel görüşüm' diyerek televizyondaki tartışma programlarının erken bitirilmesi çağrısında bulundu. Toplum olarak geç yatıp geç kalkıldığına söyleyen Usta, “Bunun bir nedeni de herhâlde gece on ikiden sonra televizyonlarda çok cazip tartışma programlarının olması. Birçok insan saat 01.00-02.00’de biten programları izliyor. Belki bunları on ikiden sonraya sarkıtmamak lazım. Hakikaten, toplum olarak erken yatıp erken kalkıp işimizde gücümüzle ilgilenmemiz gerekiyor” dedi.