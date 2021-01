Meclis'te MHP ile CHP arasında Alaatin Çakıcı ve Mahir Çayan tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda Mahir Çayan ve Alaattin Çakıcı tartışması yaşandı. MHP'li Yücel Bulut, "Mahir Çayan'dan terörist olur, Abdullah Öcalan'dan terörist olur, Selahattin Demirtaş'tan teröristin ağababası olur” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Bir hakikat vardır, Alaattin Çakıcı terörist değildir” savunması yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ise, “Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır” dedi.





TBMM Genel Kurulu’nda Mahir Çayan ve Alaattin Çakıcı tartışması yaşandı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP'nin "mafya organizasyonlarıyla yan yana gösterilmeye çalışıldığını" belirterek "Mahir Çayan'dan terörist olur, Abdullah Öcalan'dan terörist olur, Selahattin Demirtaş'tan teröristin ağababası olur” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Bir hakikat vardır, Alaattin Çakıcı terörist değildir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde söz alan MHP'li Yücel Bulut'un konuşması tartışmayı başlattı:

"Mahir Çayan'ın gerçek yüzü"

“Elimde bir kanun teklifi var. Bizleri mafya organizasyonlarıyla yan yana göstermeye çalışanların gerçek yüzünü ortaya koyan bir kanun teklifi. CHP’den TBMM İçişleri Komisyonu’na havale edilmiş. Şunu söylüyor, diyor ki: Mahir Çayan isminin bazı örgüt yöneticileri de dâhil olmak üzere kamusal hizmette kullanılan binalara, köprülere, aklınıza nere gelirse verilmesi teklif ediliyor. Peki, kim Mahir Çayan? Yeni nesle allanıp pullanıp sunulan Mahir Çayan'ın gerçek yüzünü buradan ifade etmek gerekiyor ki maskeleri düşürelim hep birlikte. Mahir Çayan DHKP-C örgütünün kurucusudur, ideoloğudur, aynı zamanda eylemcisidir. Mahir Çayan politikleşmiş askerî savaş stratejisinin ideoloğudur. Nedir politikleşmiş askerî savaş stratejisi? Silahlı propaganda demektir. Silahlı propaganda nedir? Halkı silahlandırmak, gerilla savaşıyla birbirine kırdırmak, öldürerek otorite olmak demektir.”

"Demirtaş teröristin ağababası"

Çizgimiz net, duruşumuz net; ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz. Ama Mahir Çayan'dan terörist olur, ‘Mahir Çayan'ın mirasını kırk yıl taşıdım’ diyen Abdullah Öcalan'dan terörist olur, Abdullah Öcalan'ı kastederek ‘Başkan Apo'nun heykelini her yere dikeceğiz’ diyen Selahattin Demirtaş'tan teröristin ağababası olur.

Özkoç'tan 12 Eylül benzetmesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise şu yanıtı verdi:

“Hatibin konuşması 12 Eylül öncesi evlatları birbirine kırdıran konuşmanın temelidir. Hatibin konuşması TBMM’de, şu anda bütçenin görüşüldüğü bir ortamda, birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde konuşurken, 12 Eylül öncesi birbirimizle Türkiye'de yaratılan kavganın temellerine kurşun sıkılan konuşmanın da tam da kendisidir. Her kim ki Habur Sınır Kapısı'ndan teröristleri alıp da hendekleri kazdırıp, menfezlere bombalar koyup, Türk askerinin, evladının şehit düşmesine göz yummuş ve onlarla birlikte bir ittifak içerisinde olmuşsa o zaman biz onları sonuna kadar eleştirmeye devam edeceğiz. Her kim ki 15-17 Temmuzda bu ülkenin ordusunun Genelkurmay Başkanını cezaevine alıp da PKK'lı terörist Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla o orduyu cezaevine düşürüp, darbeci generalleri getirdikten sonra hâlâ Hükûmet olup onlarla kol kola kim girmişse onları eleştirmeye devam edeceğiz. ‘Türkiye'de helal süt emmiş herkesten, her vatan evladından cumhurbaşkanı olur ama Tayyip Erdoğan'dan olmaz’ diyen aklı alkışladık, bugün de o aklın o gün doğru bir şekilde tezahür ettiğini savunmaya devam edeceğiz.”

MHP, Çakıcı'yı savundu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ise, "Bir hakikat vardır, Alaattin Çakıcı terörist değildir. Fazlasıyla, yirmi yıl cezaevinde kalmak suretiyle çekmiştir cezasını ne suç işlemişse. Hâlâ bunun, sanki nefes aldırmayacak, su içirmeyecek hâlde birtakım aleyhine propagandalarla tahriklerini yapan da CHP oldu. Şimdi, Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir, Abdullah Öcalan teröristtir. Şimdi, ben ‘Öcalan teröristtir’ deyince HDP sıralarından tepki geliyor, onlar da terörist Öcalan'ın destekçileridir. Ayrıca Sayın Özkoç ‘Gerekirse biz bu mücadeleyi yapmaktan kaçınmayız’ derken neyi kastetti, ben anlayamadım. Onu da bir vesileyle açıklarsa memnun olurum” karşılığını verdi.

Bu sözlere tepki gösteren Özkoç, “Alaattin Çakıcı'yla ilgili ‘Eli silah tutan herkese karşıyız’ diyorlar. Alaattin Çakıcı'nın eli silah tutmuştur. ‘Adam öldüren herkese karşıyız’ diyorlar; Alaattin Çakıcı, adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Öyle biz mafyadan korkarak, mafyaya baş eğerek devleti yönetemeyiz, mafyayla birlik olup devleti yönetemeyiz. Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır” dedi.

Akçay, “Ne yapacaksınız, öldürecek misiniz” diye sordu. Özkoç, infaz yasası ile Çakıcı’nın cezaevinden çıkarıldığını ve cezasını çekmediğini söyledi.

Aranın ardından yeniden Mahir Çayan gerginliği

Verilen aranın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Vazgeçin ırkçılıktan. Bu vesileyle söyleyeyim: Mahir Çayan da bu halkın evladı ve bir devrimcidir. Biz size ne Mahir Çayan'ı ne Demirtaş'ı ne başkasını yediririz; burada söz de söyletmeyiz” demesiyle Mahir Çayan tartışması yeniden başladı.

Akçay, “Bu kürsüden açıkça teröristlere övgüler düzülüyor. Mahir Çayan gibi bir teröriste burada övgüler düzmek terörist yanlısı olmaktır” diye karşılık verdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yolsuzluk ve ekonomi üzerine konuşurken MHP Erzurum Milletvekili Kamiy Aydın, “Geç bunları, geç! Mahir Çayan'ı anlat” diye araya girdi. Oluç, “Siz bunların hiçbirine laf söyleyemediğiniz için dönüp dolaşıp, Mahir Çayan'a kadar gittiniz. Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş, bu ülkenin bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele ettiler, bedel ödediler, hayatlarıyla bedel ödediler ve devrimcilik yaptılar. Onların o mücadelesi bizim için her zaman onurla anılan mücadelelerdir” dedi.

Akçay, “Siz terörist destekçisiniz” dedi.