AKP'li Tin'den, "Milletin midesine sadece kuru ekmek giriyor" diyen CHP'li Altay'a yanıt: O zaman aç değiller

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değiller" karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında "kuru ekmek" polemiği yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" derken, AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değiller" karşılığını verdi.

Altay konuşmasında "Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şeyler giriyor. Kuru ekmek giriyor" dediği sırada AKP Denizli milletvekili Şahin Tin, "O zaman aç değiller" diye bağırdı. CHP'li Altay, "Bu tutanağı alacağım. Bak göreceksin, milletten özür dileyeceksin" diyerek karşılık verdi.