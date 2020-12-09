Meclis'te 'asker vekil' tartışması: Üç AKP milletvekilinin bedelli askerlik yaparken milletvekili maaşı da aldığı ortaya çıktı

Ayşe Sayın

Ankara

BBC Türkçe

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li üç milletvekilinin, bedelli askerlik askerlik yaptıkları sırada hem maaş aldığını hem de sigortalarının devlet tarafından yatırılmaya devam ettiğini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un ise 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapan üç milletvekilinin, maaş olarak aldıkları 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını açıklaması tartışmaya yol açtı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Tanal, ilgili yasaya göre bedelli askerlik hizmeti yapanların ücretsiz izinli sayılması gerekirken, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in, TBMM'den maaş almaya devam ettiğini söyledi.

Bu konuda soru önergesiyle bilgi istediği AKP'li TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç'in kendisine yanıt vermediğini belirten Tanal, Bilgi Edinme Yasası uyarınca üç milletvekilinin bedelli askerlik yaptığını öğrendiğini anlattı.

Tanal, "Bedelli askerlikte, askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, maaşını da sigortasını da Meclis ödüyor" dedi. Tanal, "çakma kahraman" olarak nitelendirdiği milletvekillerinin, maaş olarak aldıkları miktarı Milli Savunma Bakanlığı hesabına yatırmak zorunda olduklarını söyledi.

"Devletin parasını istediğin yere bağışlayamazsın"

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, üç milletvekilinin maaş olarak aldığı 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını söyledi. Bunun üzerine Tanal, "Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın" diye tepki gösterirken, "Peki sen bu parayı aldın, benim dediğimi inkar ediyorsun. 'Ben bağışladım.' Bunun mazereti olmaz. Hatta bu, Anayasa hükümlerine göre milletvekilliğinin düşme nedeni çünkü milletvekilliğiyle bağdaşan bir iş değil" dedi.