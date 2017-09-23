Meclis olağanüstü toplandı, tezkere görüşmeleri başladı (6) 

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (AYSEL TUĞLUK\'UN ANNESİNİN CENAZESİNİN DEFNİ SIRASINDA YAŞANANLARA İLİŞKİN) : \"HUKUK İŞLEDİ DEVLET GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİ. SANKİ BİZ BUNUN KOORDİNATÖRÜYÜZ, YAPANIYIZ. EL İNSAF. İNSANİ VE HUKUKİ OLARAK ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK\"



ANKARA (DHA) - Irak ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere görüşmeleri sırasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinin defni sırasında yaşananlara ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Hukuk işledi devlet gereğini yerine getirdi. Şimdi bunun üzerinden Hatun Tuğluk\'un cenazesinde şöyle böyle bir şey oldu. Sanki biz bunun koordinatörüyüz, yapanıyız. El insaf. İnsani ve hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yaptık\" dedi.

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