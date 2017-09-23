Meclis olağanüstü toplandı, tezkere görüşmeleri başladı (2) 

NURETTİN CANİKLİ: TÜRKİYE BU TEHLİKEYİ ORTADAN KALKDIRMAK İÇİN SORUMLULUKLARININ GEREĞİNİ YAPACAKTIR



Irak ve Suriye tezkresi görüşmelerinde hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuşma yaptı. Canikli Türkiye\'nin yaklaşık 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ettiğini kaydetti. Canikli, Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde yapılması öngörülen referandumdan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: \"Böyle bir adım çok tehlikeli sonuçları beraberine getirebilecek olan bir adımdır. Bölgedeki fay hatlarının yeniden ve güçlü bir şekilde aktive olmasına neden olacaktır. Bu referandum kararı ve uygulaması zincirleme reaksiyonlara yol açabilecek böyle bir sorumsuz adım bölgede önü alınamaz yangına neden olabilecektir. Zaten şu anda Suriye\'de küresel güçler arasında tehlikeli yakınlaşmalar odluğunu biliyoruz ve görüyoruz. Böyle bir referandumdan sonra bu tehlike çok daha görünür ve yakın hale gelebilecektir. Böyle bir referandumdan en büyük zarar ve acıyı dost ve kardeşimiz Kuzey Irak Kürt halkı çekecektir. Bugüne kadar hep oradaki kardeşlerimizin yanında olduk. Zulümden kaçarken yanında olduk kapılarımızı açtık. Bugün orada barış ve huzur içinde Kürt kardeşlerimiz hayatlarını idame ettiriyorsa Türkiye\'nin verdiği barış ve katkı sayesindedir. Ancak yönetimin aldığı bu yanlış ve sorumsuz karar bölge halkını ateşe atacaktır. Yangına adeta körükle gidilmektedir. BU bölgede hiçbir yerde etnik, demokratik ve siyasal alanda en ufak değişiklik yapılmamalıdır. Hassas dengeler üzerine kurulu yapıda bir tuğlanın dahi oynatılması tüm dengeleri bozacak yeni kin nefret tohumlarının atılmasına neden olacaktır. Referandum hele siyasi sınırların değişmesi sonucunu doğuracak bir adım daha büyük tehlike ve tehditlerin önünü açabilecektir. Küresel boyutlu bir çatışma ortamına karşı aralayacaktır. Ulusal güvenlik açısında da ciddi tehdittir. İsrail hariç dünyanın karşı çıktığı referandumun yapılması akıl tutulmasıdır. Yok hükmündedir bizim açımızdan. Türkiye bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için hak ve sorumluluklarının gereğini yapacaktır. Bütün araç ve yöntemler masadadır. Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır ve alınacaktır. Bu maceradan vazgeçilmesi referandumun iptal edilmesi talebinde bulunuyoruz. Türkiye olarak sorunun Irak anayasası temelinde çözümü için her türlü masada varız.\"

