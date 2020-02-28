Meclis 'olağan', CHP 'olağanüstü' toplanacak

Meclis içtüzüğü MADDE 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında

Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.