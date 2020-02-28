Meclis 'olağan', CHP 'olağanüstü' toplanacak

CHP'nin, İdlib'deki saldırının ardından 'Meclis olağanüstü toplansın' çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Meclis salı günü toplanacak" yanıtını verdi.
Meclis Başkanlığı'na 'olağanüstü' toplantı önergesini sunan ve Meclis'in yarın (29 Şubat) saat 14.00'de toplanmasını talep eden CHP, Şentop'un açıklamasının ardından kendi 'olağanüstü' toplantısını yapacak.
T24'e bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin saat 14.00'de toplantısını kapalı olarak Meclis'te yapacağını söyledi.
CHP'li milletvekillerinin bütün gelişmelerden haberdar edileceğini aktaran Özkoç, "iktidarın 'olağanüstü' toplanmayı kabul etmeyerek ayak dirediğini' söyledi.
Özkoç'a göre iktidar ve Meclis Başkanı 'Suriye'deki gelişmeleri soğutmak istiyor."
Salı günü yapılacak toplantının 'olağan' olduğuna da vurgu yapan Özkoç "Genel Kurul'daki kapalı toplantıda yapılacak bilgilendirmeler bizi tatmin etmez ve devlet sırrı niteliğinde olmazsa konuşulanları kamuoyu ile paylaşacağız. Böyle bir zamanda milleti temsil edenler izin yapamaz, elini kolunu sallayarak gezemez" dedi.
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Meclis içtüzüğü
MADDE 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında
Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.