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Yaşam

Meclis ofisinde 'çıplak gerçek' eylemi

HIV programlarında oluşacak bütçe kesintilerini protesto eden bir grup aktivist ABD’nin Washington kentindeki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in ofisinde buluştu

28 Kasım 2012 15:42

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in ofisi AIDS protestocularının“çıplak eylemi”ne sahne oldu. HIV bütçesinin azaltılmasına tepki gösteren protestocular gazetecilerin önünde soyunarak eylem yaptı.

HIV programlarında oluşacak bütçe kesintilerini protesto eden bir grup aktivist ABD’nin Washington kentindeki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in ofisinde buluştu.

Eylemlerini "Çıplak gerçek" başlığı altında düzenleyen aktivistlerden üçü tutuklandı.

Ofiste soyunan grup sloganlar atarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üzerlerine boyayla “AIDS için yapılan kesintiler öldürür” yazan protestocular yaptıkları açıklamada “AIDS’li insanlara saldırılıyor. Biz ne yapıyoruz? Tabii saldırıya karşılık veriyoruz” dedi.

Guardian’ın haberine göre tutuklanan protestocular arasında yer alan 40 yaşındaki Jennifer Flynn eylemle ilgili olarak şunları söyledi:

“AIDS’li insanlar sürekli olarak birileri tarafından uçurumun kenarından aşağı atılmaktan bıktı. Devletin AIDS’li insanları rahatsız etmemesini sağlamak zorundayız.” (ntvmsnbc)

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