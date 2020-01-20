Meclis obezite komisyonunda Canan Karatay’a sitem: 'Ekmek yemeyin' dediği anda siz insanları ikna edemezsiniz

TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu'nda ekmek tüketiminin tam ve tahıllı ekmeğe kaydırılması konusu masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığı, tahıllı ekmeğin fiyatının düşürülmesi için Tarım Bakanlığı ve Fırıncılar Odası'na yazı yazdı. Komisyonda, “Ekmek yemeyin” diyen Prof. Dr. Canan Karatay’a sitem edildi.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yıldırım, tam buğday ve tahıllı ekmeğin ucuzlatılması için hem Tarım Bakanlığı hem de Fırıncılar Odasına yazı yazdıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gida İşletmeleri ve KODEKS Daire Başkanı Selman Ayaz ise gıdada özellikle ekmek tüketiminde bilgi kirliliği olduğunu, mevzuatta sıkıntı bulunmadığını belirtti.

Ayaz, “Mevzuatta hatta ekmek satılan her yerde tam buğday ekmeğinin satılmasını zorunlu hale getirdik. Mevzuatta direkt bütün ekmekleri tam buğday yapabiliriz, ama yarın hepsi çöpe gider. Yani önemli olan burada bu alışkanlığı insanlara kazandırabilmek. Biz şimdi bunu yaparken Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda olay bitiyor. Biz istediğimiz kadar uğraşalım, bunları da kabul etmek lazım. Öncelikle gıdada bu bilgi kirliliğini engellememiz gerekiyor. Yani ekmek binlerce yıldır yenen bir şey, ama Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda siz insanları ikna edemezsiniz” ifadesini kullandı.