-Meclis, dünya anayasalarını inceledi TBMM (A.A) - 15.10.2011 - Meclis, 60 ülkenin anayasasını inceledi. 1982 Anayasanın en çok tartışılan ''değiştirilmeyecek hükümler''in benzeri, dünyada sadece 5 ülkenin anayasasında yer alıyor. TBMM, yeni anayasa çalışmaları için oluşturulan ''www.tbmm.gov.tr/yenianayasa'' adlı web sitesinde; 1982 Anayasasındaki bazı önemli maddeler, dünya anayasalarıyla karşılaştırıldı. Anayasanın ''başlangıç'' bölümü, 37 ülkede var. Aralarında; ABD, Arjantin, Avustralya, Benin, Endonezya, Fransa, Gana, Guyana, Güney Afrika, Hindistan, İrlanda, İspanya, ingiltere (Magna Carta ve Bill of Rights), İsviçre, Japonya, Mali, Moğolistan, Peru, Şili, Yeni Zelanda'nın da olduğu 37 ülkede başlangıç bölümü yer alırken, Yunanistan Anayasasında tek cümleyle giriş yapılmış. ''Devletin şekli'', 51 ülke anayasasında yer alıyor. Bunlar arasında; Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Fransa, İtalya, Kanada, Karadağ, Kosta Rika, Yunanistan bulunuyor. ''Cumhuriyetin nitelikleri'' aralarında; Almanya, Belçika, Benin, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Kosta Rika, Mali, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Şili, Tayland ve Yunanistan'ın bulunduğu 31 ülke anayasasında düzenlendi. ''Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti'' 45 ülke anayasasında yer alırken, 1982 Anayasasının en çok tartışılan ''değiştirilmeyecek hükümleri''ne benzer hükümler ise sadece 5 ülkede var. Bunlar; ABD, Brezilya, Gana, İtalya ve Portekiz... ''Devletin temel amaç ve görevleri'' ise 21 ülkenin anayasasında tanımlanıyor. Bunlar; ABD, Brezilya, Gana, Guyana, Hindistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili, Uruguay ve Yunanistan. ''Egemenlik'' maddesi, 44 ülkede yer alıyor. Bunlar arasında; ABD, Almanya, Avusturya, El Salvador, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Fransa, Gana, Sırbistan, Slovakya, Uruguay ve Yunanistan bulunuyor. -Yasama, yürütme ve yargı erkleri- Yasama yetkisi 49, yürütme yetkisi ve görevi 42, yargı yetkisi ise 45 ülke anayasasında düzenleniyor. ''Kanun önünde eşitlik'' 50 ülkede, ''Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü'' 32 ülke, ''temel hak ve hürriyetlerin niteliği'' ise 34 ülke anayasasında bulunuyor. ''Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması'' 33 ülke anayasasında yer bulurken, ''temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması'' ise Arjantin, Benin, Bulgaristan, İsviçre, Kanada, Kosta Rika, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Yunanistan anayasalarında yer alıyor. ''Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması'' ve ''yabancıların durumu'' sadece 22 ülke anayasasında, ''kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı'' da 46 ülkenin anayasasında tanımlanıyor. ''Zorla çalıştırma yasağı'' 25 ülkenin anayasasında hüküm altına alınırken, Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Benin, Fransa, Finlandiya, Estonya, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Kanada, İspanya, İsveç, İsviçre, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Şili, Tayvan, Yeni Zelanda ve Yunanistan anayasalarında ise böyle bir madde bulunmuyor. ''Kişi hürriyeti ve güvenliği'' 45 ülkenin anayasasına düzenlenirken; ''özel hayatın gizliliği'' 35, ''konut dokunulmazlığı'' 44, ''haberleşme hürriyeti'' 33, ''yerleşme ve seyahat hürriyeti'' 40 ülke anayasısında yer buluyor. ''Din ve vicdan hürriyeti'', 48 ülkenin anayasalarında düzenlenirken, Kanada, Avusturya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, Kostarika, Mogolistan ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin anayasalarında bulunmuyor.