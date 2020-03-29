T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Meclis doktoru, Koronavirüs nedeniyle tedbiren gözlem altına alındı

29 Mart 2020 23:29

Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, Koronavirüs testi negatif çıktığı halde tedbiren gözlem altına alındı.

Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktora, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan doktor, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyor.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir."

ETİKETLER

tbmmtbmm koronaivrüsdoktor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24