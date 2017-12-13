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Politika

Meclis Başkanvekili, "Kürdistan neresi?" diye sordu, Osman Baydemir kalbini gösterdi: Şurası...

"Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz'"

13 Aralık 2017 15:52

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Meclis bütçe görüşmelerinde konuşurken, ''Ben Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak benim şu isteğim bu çatı Türk'ün ve Kürt'ün ortak çatısı olmalıdır'' dedi. 

Bunun üzerine TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Baydemir'e, ''Kürdistan neresi?'' diye sordu. Baydemir de elini kalbine koyarak, ''Kürdistan şurası'' dedi. 

HDP Milletvekili Osman Baydemir bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis'in herkesi kucaklayıcı bir tavrı olması gerektiğini söyledi. ''Ben bir Kürt evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak istediğim şey bu çatı Türk ve Kürt ortak çatısı olmasıdır'' dedi. Baydemir, ''Kürdistan'' ifadesini kullandığı sırada AKP'li vekillerden tepki geldi.

Bahçekapılı'nın Baydemir'e tepkisi ise sert oldu, ''Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz'' ifadesini kullandı. 

 

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