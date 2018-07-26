Meclis Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısında Binali Yıldırım'ın önüne tutuklu vekiller konusu getirildi; CHP'li Gök ve HDP'li Sancar'dan ‘sessiz kalmayın' mesajı

27. yasama döneminin TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında bugün yapılan ilk Meclis Başkanlık Divanı toplantısında CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök ve HDP’li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, tutuklu milletvekillerini gündeme taşıdı.

Gök, Enis Berberoğlu hakkında 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın yanlış olduğunu ve bu konuda Meclis Başkanı'ndan 'yüksek sesle bir şeyler söylemesini beklediklerini' ifade etti. Binali Yıldırım’a "Lütfen sessiz kalmayın, yüksek sesle değerlendirmelerde bulunun" diyen Gök, “Yargı bir yasama üyesinin çalışmasını engelliyor; bu diğerlerine de sirayet edecek bir tablo oluşturabilir” uyarısında bulundu. Alınan bilgiye göre Yıldırım, konuyu inceleteceğini söyledi.

"Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukukî açıdan sakat"

Toplantıda, kararnameyle Cumhurbaşkanlığına bağlanan Mili Saraylar da gündeme getirildi. Mili Sarayların Meclis’e devredilmesine ve tarihi geçmişine dair bilgi veren CHP’li Gök, Meclis Başkanı Yıldırım'dan Milli Sarayların tekrar Meclis iradesine alınmasını istedi.

Gök, konuyla ilgili T24’ün sorusuna, 'Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının tarihi ve sembolik değeri açısından son derece hatalı olduğunu söylediğini, hilafetin kaldırılmasından sonra bunların millete ait olması düşüncesiyle Meclis’in iradesine bırakıldığını anlattığını' ifade etti. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukukî açıdan 'sakat' olduğunu belirttiğini de söyleyen Gök, Milli Sarayların Meclis'e dönüşünün sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca topklantıda, AKP’nin Grup Başkanvekili sayısı 4'ten 5'e çıkarıldı, stenografların yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilmesi kararı alındı.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın, Genel Kuruldaki sandalye eksiklikleri ile oda sorununun da 1 Ekim'e kadar çözüleceğini söylediği öğrenildi.