Meclis Başkanlığı'ndan 'milletvekillerine oda yerine para' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, TBMM Başkanlık Divanı'nda, 'milletvekillerine oda yerine para verileceğine' yönelik herhangi bir konunun gündeme gelmediğini ve böyle bir karar çıkmadığını bildirdi.

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Habertürk'te 'Meclis'te oda yerine para' başlığıyla bir haber yayımlandığı anımsatıldı.

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Haberde, Meclis'te 2019'da sayısı 600'e çıkacak olan milletvekilleri için yeterli sayıda oda bulunmadığı gerekçesiyle bazı senaryoların gündeme geldiğinin belirtildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Senaryolardan birine göre, milletvekillerine oda yerine TBMM dışında ofis oluşturabilmeleri için yıllık bütçe tahsis edileceği ifade edilmektedir. TBMM'de yasama faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için alınan tedbirler ve uygulamalar, senaryolara ya da kulislerden edinilen bilgilere dayanmamaktadır. TBMM'de grubu bulunan her partiden üyelerle teşkil olunan Başkanlık Divanı vardır ve TBMM'yi ilgilendiren önemli hususlarda kararlar buradan çıkar. TBMM Başkanlık Divanı'nda, ‘milletvekillerine oda yerine para verileceğine’ dair herhangi bir konu gündeme gelmemiş ve böyle bir karar çıkmamıştır. Gerçeklerle ilgisi olmayan ve toplumun zihnini bulandırmaya yönelik bu haber dolayısıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir."

Habertürk'te Saliha Çolak imzasıyla yayımlanan haberde, milletvekillerine TBMM dışında bir ofis oluşturabilmeleri için yıllık bütçe tahsisinin gündeme geldiği, ilk ortaya çıkan rakamın aylık 40 bin lira olduğu iddia edilmişti.