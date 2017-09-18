Kulis: Meclis'te oda kalmadı, vekillere ofis tutmaları için bütçe tahsis edilecek

Oda sıkıntısının gündeme geldiği TBMM'de milletvekillerine Meclis dışında bir ofis oluşturabilmeleri için yıllık bütçe tahsisi gündeme geldi. Milletvekillerine verileceği öne sürülen yıllık bütçe 40 bin lira olacak.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM’de, 15 Temmuz saldırısının hemen ardından, milletvekili odalarının bulunduğu eski halkla ilişkiler binası yıkıldı. Meclis yetkilileri, binanın yerine, altında hem sığınak hem de saldırı halinde bile çalışılacak genel kurul salonu bulunan yeni bir bina inşa edileceğini açıkladı.

Halihazırda bazı milletvekillerinin, vekil binasında yer olmaması nedeniyle TBMM Kampusundaki farklı binalara dağılmış olması, Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının artması, bakanların artık milletvekilleri arasından seçilmemesi gibi nedenlerle 172 milletvekilinin açıkta kalacağı hesaplanmış ve Meclis’in tatile girmesiyle birlikte yeni binanın temelinin atılması planlanmıştı. Ancak yaz geçti, temel atılmadı. Seçimin olağan tarihine 2 yıl kalmış olmasına rağmen yeni bina işinin ağırdan alınması, Meclis’te yeni senaryoları gündeme getirdi.

Önce Ankara’da yeni bir kampus alanı arandığı bilgisi kulislere sızdı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, bunu reddetti. Meclis kulislerinde dile getirilen son formül ise aslında geçmişten bu yana zaman zaman konuşulan; “milletvekillerine oda yerine, yıllık belli bir bütçe ödeneğinin tahsis edilmesi” formülü. Buna göre Meclis; milletvekillerine oda vermeyecek, eleman tahsis etmeyecek.

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