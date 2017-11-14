Meclis Başkanlığı'na ikinci kez adaylığını koyan İsmail Kahraman destek turlarında

TBMM Başkanlığı'na ikinci kez adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman bugün (14 Kasım 2017) destek turlarına çıkıyor.

Kahraman, saat 11.45'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamıda ziyaret etti. Bahçeli, Kahraman'ı kapıda karşıladı. İkili yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Grup Toplantısı'nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek olan Kahraman, henüz HDP'den randevu istemedi.

AKP içinde çok sayıda ismin yarıştığı Meclis Başkanlığı adaylık yarışında 'ipi göğüsleyen' TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu. 22 Kasım’da görev süresi dolacak olan Kahraman, yeniden seçildiği takdirde 26. dönemin sonuna kadar görev yapacak.

Erdoğan, geçen hafta bir araya geldiği Kahraman'la gerçekleştirdiği gösürşmesinde "adaylık kararını Kahraman'a bıraktığını" ifade etmişti.

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Bahçeli kapıda karşıladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kapıda karşıladığı Kahraman’la 20 dakika görüştü. Ziyarette Kahraman'a, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin eşlik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında Kahraman, 26. Dönem ikinci devre için Meclis Başkanlığı seçiminde aday olduğunu anımsatarak, Bahçeli'den destek istediğini söyledi.

Adaylık başvuruları pazar gününe kadar devam edecek

12 Kasım Pazar günü başlayan TBMM Başkanlığı seçim sürecinde adaylık başvuruları 16 Kasım Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek.

İçtüzük uyarınca adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.